تزریق ۳۶ هزار دُز واکسن هاری در هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۴ هزار دُز واکسن هاری در سال ۱۴۰۴ و حدود ۱۲ هزار دُز در شش‌ماهه نخست سال جاری برای افراد در معرض خطر در استان تزریق شده است.

همزمان با ۲۸ سپتامبر، روز جهانی هاری و با شعار قوی‌تر با هم

(Stronger Together)، دکتر یحیی میرزاده بر اهمیت پیشگیری، تشخیص به‌موقع مواجهه با هاری و همکاری بین‌بخشی برای کنترل این بیماری تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و کنترل هاری در استان اظهار کرد: در سال گذشته ۲۴ هزار دُز واکسن هاری برای افراد در معرض خطر تزریق شده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲ هزار دُز واکسن هاری تزریق شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هاری یک بیماری قابل پیشگیری است و با افزایش آگاهی عمومی، آموزش، کنترل و واکسیناسیون حیوانات و همچنین دسترسی سریع و به‌موقع افراد در معرض خطر به خدمات پیشگیری پس از مواجهه، می‌توان از بروز موارد بیماری و مرگ ناشی از هاری جلوگیری کرد.