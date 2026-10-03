فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۲۷۱
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تزریق ۳۶ هزار دُز واکسن هاری در هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۴ هزار دُز واکسن هاری در سال ۱۴۰۴ و حدود ۱۲ هزار دُز در شش‌ماهه نخست سال جاری برای افراد در معرض خطر در استان تزریق شده است.
همزمان با ۲۸ سپتامبر، روز جهانی هاری و با شعار قوی‌تر با هم 
(Stronger Together)، دکتر یحیی میرزاده بر اهمیت پیشگیری، تشخیص به‌موقع مواجهه با هاری و همکاری بین‌بخشی برای کنترل این بیماری تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و کنترل هاری در استان اظهار کرد: در سال گذشته ۲۴ هزار دُز واکسن هاری برای افراد در معرض خطر تزریق شده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲ هزار دُز واکسن هاری تزریق شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هاری یک بیماری قابل پیشگیری است و با افزایش آگاهی عمومی، آموزش، کنترل و واکسیناسیون حیوانات و همچنین دسترسی سریع و به‌موقع افراد در معرض خطر به خدمات پیشگیری پس از مواجهه، می‌توان از بروز موارد بیماری و مرگ ناشی از هاری جلوگیری کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سران محترم سه قوه، لطفاً خودتان بخوانید!(یادداشت روز)

اینجا چه می‌کنی؟!(گفت و شنود)

دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان آقایان مشغول دیده‌بوسی با شیخ فتنه!

جنگ، اولین فرصت واقعی ایران برای خارج‌کردن آمریکا از منطقه است

سردار شهید محمد شیرازی نوکری ولایت را افتخار می‌دانست

کمدی بی‌ریا

کسب 3 طلا توسط کشتی آزاد و تکواندو کاروان ایران در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد

تقلای ترامپ برای فرار از بحران و شکست همزمان با ناتوانی از بازگشایی تنگه هرمز

تکنولوژی و نشانه‌ای از دین شیطانی

هدیه به خوانندگان