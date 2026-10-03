شهرکرد - خبرنگار کیهان

مدیر کل استاندارد استان محال و بختیاری گفت: دوره آموزشی سامانه فوریت‌های اداری (فواد) با حضور 27 نفر از کارکنان این اداره کل، به مدت 4 ساعت برگزار شد.

سینوش همت‌زاده با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و گذر از روش‌های سنتی به سمت مدیریت هوشمند افزود: این دوره در زمینه بهبود فرآیندهای اداری و افزایش سرعت پاسخگویی با موضوع «آشنایی با سامانه فواد (فوریت‌های اداری)» برگزار شده است. وی اضافه کرد: در این دوره مباحث مربوط به نحوه کار با سامانه، مدیریت فوریت‌های اداری و چگونگی تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.