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کد خبر: ۳۳۹۲۷۰
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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برگزاری دوره آموزشی سامانه فوریت‌های اداری در استاندارد چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرنگار کیهان
مدیر کل استاندارد استان محال و بختیاری گفت: دوره آموزشی سامانه فوریت‌های اداری (فواد) با حضور 27 نفر از کارکنان این اداره کل، به مدت 4 ساعت برگزار شد.
سینوش همت‌زاده با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و گذر از روش‌های سنتی به سمت مدیریت هوشمند افزود: این دوره در زمینه بهبود فرآیندهای اداری و افزایش سرعت پاسخگویی با موضوع «آشنایی با سامانه فواد (فوریت‌های اداری)» برگزار شده است. وی اضافه کرد: در این دوره مباحث مربوط به نحوه کار با سامانه، مدیریت فوریت‌های اداری و چگونگی تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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