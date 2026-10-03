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کد خبر: ۳۳۹۲۶۹
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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رئیس کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران:

۲۰ کلان‌شهر کشور تجربه‌های ارتباطی خود را به اشتراک می‌گذارند

اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، گفت: مدیران روابط عمومی ۲۰ کلان‌شهر کشور تجربه‌های ارتباطات مردمی، تبلیغات محیطی، فضای مجازی و رسانه‌ای خود را به اشتراک می‌گذارند.
 سیدعلی معرک‌نژاد در دیدار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، اظهار کرد: گستردگی مأموریت‌ها و تنوع فعالیت‌های مدیریت شهری، ضرورت هم‌اندیشی، تبادل تجربه و بررسی برنامه‌ها و رویدادهای شهری را افزایش داده است. وی افزود: شهرداری‌ها تنها متولی اجرای طرح‌های عمرانی نیستند و در کنار این بخش، مسئولیت‌ها و برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی دارند؛ از این‌رو استفاده از تجربه سایر شهرها می‌تواند در پیشبرد فعالیت‌های مدیریت شهری مؤثر باشد.
رئیس کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران ادامه داد: مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور شهرداران ۲۰ کلان‌شهر کشور فعالیت می‌کند و کمیسیون‌های تخصصی مختلفی در ساختار آن شکل گرفته است که کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل یکی از این کمیسیون‌هاست.
معرک‌نژاد با تشریح محورهای فعالیت این کمیسیون گفت: مدیران روابط‌عمومی کلان‌شهرها در نشست‌های تخصصی درباره موضوعاتی از جمله ارتباطات مردمی، تبلیغات محیطی، فعالیت‌های فضای مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری گفت‌وگو می‌کنند و تجربه‌های اجرایی شهرهای خود را در اختیار سایر اعضا قرار می‌دهند.
وی با اشاره به برگزاری ماهانه جلسات کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل اظهار کرد: این جلسات هر ماه به میزبانی یکی از کلان‌شهرهای کشور برگزار می‌شود و بررسی اقدامات و تجربه‌های جدید شهرها، انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های مشترک میان مدیریت‌های شهری از اهداف این نشست‌هاست.
رئیس کمیسیون ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران خاطرنشان کرد: اعضای این کمیسیون در جریان سفر به قم در شهر مقدس قم حضور یافتند و در ادامه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، دیدار کردند.

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