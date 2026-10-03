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کد خبر: ۳۳۹۲۶۸
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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ضرورت حفاظت و احیای بنای تاریخی مسجد جامع همدان

همدان- خبرنگار کیهان: 
سرپرست اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان مسجد جامع همدان را یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی و مذهبی استان و از شاخص‌ترین عناصر هویت شهری همدان دانست و گفت: تأمین اعتبارات پایدار، اجرای مرمت‌های فنی و اضطراری و تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای حفاظت و احیای این بنای ارزشمند تاریخی و مذهبی ضروری است.
محمدرضا اکبری با تأکید بر اهمیت ویژه این بنای تاریخی، خاطرنشان کرد: مسجد جامع همدان یک فرصت استثنایی برای شهر همدان به شمار می‌رود و با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند علاوه بر ایفای نقش مذهبی و فرهنگی خود، به یکی از کانون‌های مهم معرفی تاریخ، هویت و ظرفیت گردشگری تبدیل شود. وی افزود: مسجد جامع همدان به‌عنوان شاخص‌ترین مسجد تاریخی استان، روزانه میزبان شمار زیادی از نمازگزاران، شهروندان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی است، از این رو حفظ و احیای آن باید در اولویت قرار گیرد.
سرپرست اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بر نشان‌دار کردن مالیاتی برای حمایت از بنای تاریخی مسجد جامع تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود برای جذب منابع و تسریع در روند حفاظت از این اثر ارزشمند استفاده شود. وی با اشاره به نیازهای فوری بنای مسجد در حوزه مرمت، تصریح کرد: انجام برخی اقدامات فنی و مرمت‌های اضطراری در بخش‌هایی از مسجد ضروری است و این موارد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

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