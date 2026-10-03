اصفهان- خبرنگار کیهان:

در راستای راهبردها و برنامه‌های کلان استاندار اصفهان در مسیر توسعه همه‌جانبه مناسبات بین‌المللی و بازتعریف ظرفیت‌های بومی استان در مقیاس جهانی، نشست دوروزه هم‌افزایی و بررسی زمینه‌های همکاری‌های مشترک با حضور رؤسا و نمایندگان دفاتر تخصصی سازمان ملل متحد و مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امورخارجه در اصفهان برگزار شد.

این رویداد دیپلماتیک و توسعه‌محور طی روزهای اول و دوم مهرماه ۱۴۰۵، با هدف پیوند دادن ظرفیت‌های کم‌نظیر نصف‌جهان با توانمندی‌های بین‌المللی در حوزه‌های تاب‌آوری سرزمین، محیط‌‌زیست، میراث فرهنگی، سلامت و معیشت پایدار برگزار گردید.

در این نشست‌ها که با هماهنگی و میزبانی استانداری اصفهان و همکاری اداره‌کل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امورخارجه رقم خورد، رؤسا و نمایندگان ارشد کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران شامل برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)، برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT)، کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) و همچنین دفتر هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران حضور یافتند.

محورها و برنامه‌های عملیاتی روز نخست؛

ارائه بسته جامع تحول تاب‌آوری اصفهان

در روز نخست این رویداد، «نشست تخصصی همکاری‌های بین‌المللی برای تاب‌آوری سرزمین، معیشت و میراث فرهنگی اصفهان» کلید خورد که طی آن، ۹ پروژه پیشنهادی کارشناسی‌شده استان اصفهان جهت همکاری با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شد؛ در نوبت صبح، پنج پروژه شاخص در قالب «سبد تحول تاب‌آوری استان اصفهان» متمرکز بر حوزه‌های بحرانی محیط‌زیست و منابع طبیعی به بحث گذاشته شد و در نوبت عصر، چهار پروژه کلیدی در حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش فنی‌وحرفه‌ای با هدف ارتقای سرمایه انسانی و مهارت‌آموزی تبیین گردید.

همچنین در چارچوب برنامه‌های بخش سلامت، نماینده سازمان بهداشت جهانی (WHO) با حضور در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، در نشستی تخصصی با رئیس، مدیران و اعضای هیئت علمی این دانشگاه به رایزنی پیرامون ۴ پروژه اولویت‌دار حوزه بهداشت و درمان استان پرداخت.

روز دوم؛ پنل‌های موضوعی

و نشست جمع‌بندی با استاندار اصفهان

روز دوم با برپایی پنل‌های فشرده کارشناسی پیرامون موضوعات «میراث فرهنگی، صنایع خلاق، توسعه روستایی، معیشت و آموزش»، «سلامت، محیط‌زیست و تاب‌آوری خدمات پایه» و در ادامه «نوآوری، فناوری‌های توسعه‌ای، توانمندسازی مهاجران و تاب‌آوری جوامع میزبان» تداوم یافت.

نقطه عطف این رویداد، برگزاری نشست هم‌اندیشی و جمع‌بندی همکاری‌های چندجانبه با حضور دکتر مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان، دکتر سید‌محمد ساداتی‌نژاد مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امورخارجه و رؤسای کارگزاری‌های سازمان ملل بود؛ نشستی که در آن بر تبدیل فوری نتایج گفت‌وگوها به پروژه‌های عملیاتی و پیگیری منظم آنها از طریق مراجع ملی و مراکز بین‌الملل وزارتخانه‌ها در پایتخت تأکید شد.

مواضع راهبردی؛ مالکیت ملی پروژه‌ها

و محکومیت آسیب به زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی

در جریان این مذاکرات، بر اصل مالکیت کامل طرف ایرانی بر پروژه‌ها و اجرای آنها منطبق بر قوانین، سیاست‌ها و اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید شد. همچنین ضمن تشریح پیامدهای ناعادلانه تحریم‌ها بر حق توسعه مردم ایران، بر ضرورت مقابله فوری با چالش‌های اقلیمی از جمله فرونشست زمین، خشکسالی، گردوغبار، آتش‌سوزی مراتع و ارتقای تاب‌آوری سرزمینی تأکید گردید.

علاوه بر این، با اشاره به خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی، مراکز آموزشی، درمانی و فرهنگی کشور در پی تجاوزات اخیر، از نهادهای بین‌المللی خواسته شد این اقدامات را به صراحت محکوم نمایند.

بازید میدانی از شاهکارهای معماری

و اعلام آمادگی یونسکو

هیئت‌های بین‌المللی در جریان حضور در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، از آثار شاخص تاریخی اصفهان از جمله مجموعه تاریخی باغ چهل‌ستون و میدان نقش جهان بازدید کردند. در این بازدید میدانی، ضمن بررسی ظرفیت‌های بی‌بدیل هویتی و فرهنگی شهر، دفتر نمایندگی یونسکو در ایران آمادگی رسمی خود را برای همکاری تخصصی در زمینه حفظ و مرمت مجموعه تاریخی چهل‌ستون اعلام کرد.

شایان ذکر است در پی برگزاری این برنامه فاخر، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز طی مکاتبه‌ای رسمی با قدردانی از اهتمام ویژه و نگاه توسعه‌گرایانه استاندار اصفهان، میزبانی شایسته مدیریت ارشد استان در معرفی جایگاه بین‌المللی اصفهان را «ستودنی و اثرگذار» ارزیابی کرد.