اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با حضور در صفوف به‌هم‌پیوسته راهپیمایان رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان، همگام با مردم این دیار، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و اتحاد ملی تأکید کرد.

اصفهان شاهد جلوه‌ای از اقتدار و همدلی بود؛ رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد. همزمان با سراسر استان، کلان‌شهر اصفهان نیز شاهد برپایی رزمایشی حماسی بود که میدان آزادی را به میعادگاه تجدید بیعت با شهدا بدل

کرد.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، که با پوششی متفاوت و نظامی در جمع شرکت‌کنندگان حاضر شده بود، در حاشیه این مراسم، خروش مردم اصفهان را نمادی از هوشیاری و بصیرت جامعه در برابر تهدیدات دانست. وی با اشاره به جایگاه راهبردی اصفهان در معادلات ملی، اظهار کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این رزمایش، پیامی روشن برای بدخواهان ایران اسلامی است؛ پیامی که نشان می‌دهد اصفهان با اتکا به ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت، همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها ایستاد

ه است.

استاندار اصفهان، مسیر میدان آزادی تا گلستان شهدای اصفهان را در کنار مردم طی کرد و با تأکید بر اینکه مسئولان باید همگام و هم‌نوا با مردم در تمامی عرصه‌های دفاعی و فرهنگی حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: این رزمایش، فراتر از یک گردهمایی، نمایشی از انسجام اجتماعی و پیوند ناگسستنی میان مردم و نظام است که در پاییز اصفهان، رنگ و بویی از سلحشوری و استقامت به خود گرفته است.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از اصناف، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا و جوانان با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر آمادگی خود را برای صیانت از کیان ایران اسلامی اعلام کردند.

اقشار مختلف مردم نشان دادند که در راه وطن

همواره جان‌برکف و آماده خدمت هستند

استاندار اصفهان با تأکید بر حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کیان کشور، گفت: زمانی که پای دفاع از ایران و آرمان‌های انقلاب در میان باشد، اقشار مختلف از نویسنده و معلم تا ورزشکار، با تمام توان و از خودگذشتگی در میدان حاضرند.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه رزمایش پرشور جانفدا در اصفهان، با اشاره به حضور حماسی اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: جمعیت بی‌نظیر امروز، نشان‌دهنده عمق ارادت مردم به میهن و انقلاب است؛ این حضور، بار دیگر ثابت کرد که مردم ما در هر شرایطی، از جان و مال خود برای سرافرازی کشور مایه

می‌گذارند.

وی با تمجید از نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه در بزنگاه‌های تاریخی کشور افزود: مردم ما همواره در طول سال‌های دفاع مقدس و پس از آن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، با روحیه جهادی و شهادت‌طلبی، ثابت کرده‌اند که در خط مقدم خدمت به ایران هستند. این حضور، مشابه همان ازخودگذشتگی‌هایی است که در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم و امروز در میدان تبلور یافته

است.

استاندار اصفهان با تأکید بر وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: وقتی بحث ایران مطرح می‌شود، همه اقشار اعم از نویسنده، معلم و ورزشکار با یک هدف مشترک در صحنه حاضر می‌شوند. امیدواریم با این روحیه همدلی و هم‌افزایی، بتوانیم اتفاقات و دستاوردهای بسیار خوبی را برای استان و کشور رقم بزنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی شرکت‌کنندگان در این رزمایش گفت: حضور پرشور امروز، پیام روشنی برای دوستداران ایران دارد و نویدبخش آینده‌ای روشن با تکیه بر این سرمایه‌های عظیم انسانی است.