آب و فاضلاب شيراز در مسير ارتقاي استانداردهاي فني و تكريم ايثارگران

شیراز- خبرنگار كيهان:

شرکت آب و فاضلاب شیراز در هفته‌ای پرتحرک، با تمرکز بر دو رکن «ارتقای استانداردهای مهندسی» و «پاسداشت ارزش‌های انسانی»، گام‌های تازه‌ای در مسیر توسعه زیرساختی و اجتماعی برداشته است.

در راستای بهینه‌سازی فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مشترکان، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت آب و فاضلاب شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس منعقد شد.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیت‌های شرکت برای ایجاد زیرساخت در منازل مردم جریان دارد، تاکید کرد که ارتباط با سازمان نظام مهندسی باید فراتر از وضعیت فعلی باشد.

بهروزي با بیان آمار واگذاری سالانه ۳۰ هزار انشعاب آب افزود: سالانه حدود 10 هزار انشعاب در حوزه آب و همين تعداد در بخش فاضلاب ايجاد مي‌شود هزينه‌هاي اضافي بر مشتركان تحميل خواهد شد بنابراين انتظار مي رود نظارت‌هاي سازمان نظام مهندسي محدود به انشعاب نشود و روي موارد گسترده‌تري اعمال گردد. به همین سبب، وی پیشنهاد داد با تدوین آیین‌نامه نظارتی و با حضور حوزه فنی شهرداری، کنترل‌های میدانی اثربخش‌تر صورت گیرد. در این راستا، امیرحسین قیصری، رئیس سازمان نظام مهندسی فارس نیز ضمن استقبال از این تعامل، بر ضرورت اتخاذ رویکرد بین‌رشته‌ای میان متخصصان سازه و تأسیسات و بهره‌گیری از تخصص‌های داخلی برای استانداردسازی مسیرهای اجرائی تاکید کرد. همزمان با این تحولات ساختاری، شرکت آب و فاضلاب شیراز در هفته دفاع مقدس، با برگزاری مراسم‌های مختلف، از مقام والای ایثارگران تجلیل کرد.

در مراسمی که در تالار نمازی با حضور مدیران و جانبازان برگزار شد، بهمن بهروزی ضمن گرامیداشت یاد شهدا، ایثارگران را سرمایه‌های ارزشمند و معنوی نظام و سازمان خواند و تاکید کرد که شرکت همواره دغدغه‌های این قشر عزیز را مدنظر قرار داده و برای رفع مشکلات آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی در این نشست، جلب رضایت‌مندی مردم و جامعه ايثارگري را اصل اساسی برنامه‌ها دانست و خدمت صادقانه را وظیفه‌ای دانست که همگان در قبال آن مسئولند. این زنجیره تکریم، با دیدار معنوی مدیران و کارکنان شرکت با جانبازان اعصاب و روان در آسایشگاه‌ها نیز تکمیل شد؛ دیداری که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و قدردانی از صبر و استقامت این دلاورمردان به عنوان نمادهای زنده مقاومت صورت گرفت.

در نهایت، این رویکرد دوگانه شرکت نشان داد که پیشرفت‌های فنی بدون نگاه به ریشه‌های معنوی و تکریم ایثارگران، کمال نمی‌یابد؛ چرا که مسیر توسعه سازمان، هم در حوزه فنی و هم در حوزه اخلاقی، بر پایه همسویی با ارزش‌های اصیل بنا شده است.