شهرکرد - خبرنگار کیهان:

همایش کودک و شاهنامه‌خوانی با هدف پیوند نسل جدید با مواریث فرهنگی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری در شهر سورشجان برگزار شد.

در این همایش که جمعی از مسئولان، خیران کتابخانه‌ساز و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی بخش لاران حضور داشتند، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در سخنانی شاهنامه فردوسی را یکی از ارکان مهم زبان و ادبیات فارسی توصیف کرد و اظهار داشت: بزرگداشت شخصیت‌های برجسته ادبی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم والای اخلاقی و انسانی است که در فرهنگ غنی ایران ریشه دارند.

پروانه ارزانش با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در پیوند میان نسل‌ها، افزود: برگزاری محافل ادبی حول محور متون کهن، علاوه‌بر ترویج فرهنگ مطالعه، راهکاری مؤثر برای آشنایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان و جوانان با ارزش‌های اخلاقی نظیر حق‌طلبی و کردار نیک است که در جای‌جای ادبیات حماسی ما متبلور است.بخش هنری این آیین به اجرای شاهنامه‌خوانی گروهی از سوی اعضای منتخب کتابخانه سورشجان اختصاص داشت که مورد توجه حاضران قرار گرفت. این اجرا در خصوص برنامه‌های ترویجی نهاد کتابخانه‌های عمومی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت مهارت‌های کلامی کودکان و نوجوانان انجام شد. مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از تعامل سازنده شهرداری سورشجان، بخشداری و امام جمعه بخش لاران در حمایت از برنامه‌های فرهنگی منطقه قدردانی و بر استمرار همکاری‌های میان‌دستگاهی برای ارتقای سطح مطالعه تأکید کرد.