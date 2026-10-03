سرویس خارجی-

فشاری که بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند، به وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز وارد شده تا آنجا که او را مجبور کرد تا اعتراف کند، «مردم آمریکا زیر چرخ‌های کامیون سنگین تورم له شدند».

ترامپ و وُزرایش این روزها خود را به هر دری می‌زنند تا جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آبان ماه شکست نخورند. انتخابات میان دوره‌ای کنگره در این دوره به شدت به جنگ ایران و تورم حاصل از آن گره خورده است. حماقت ترامپ در آغاز جنگ علیه ایران قیمت بنزین و گازوئیل را در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا از ۳.۸۱ دلار در ۲۳ فوریه به ۶.۳۸ دلار در ۲۸ سپتامبر(6 مهر) افزایش یافته است. در برخی ایالت‌ها قیمت 9 دلار هم گزارش شده است.به نوشته رسانه‌ها طی

7 ماه گذشته مردم آمریکا بیش از 120 میلیارد دلار اضافی بابت سوخت هزینه کرده‌اند، بیش از 71 درصد مردم آمریکا ترامپ را بابت آغاز جنگ علیه ایران مسبب این وضعیت می‌دانند. مقامات دولت ترامپ از خود وی گرفته تا وزیر جنگ، وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری هر جا می‌روند وعده می‌دهند که به زودی این شرایط تمام خواهد شد اما فشار تورم ناشی از بسته ماندن تنگة هرمز روز به روز بیشتر می‌شود و دیگر چیزی برای انکار باقی نمانده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا و مجری سیاست فشار حداکثری این کشور علیه ایران که چندی پیش مدعی بود اقتصاد ایران زیر این فشارها دو هفته هم دوام نخواهد آورد، حالا در جدیدترین موضع‌گیری خود اعتراف کرده است: مردم آمریکا زیر چرخ‌های کامیون سنگین تورم له شده‌اند.

اسکات بسنت گفت: «کاری که ما نخواهیم کرد این است که مانند دولت بایدن به مردم آمریکا بگوییم چقدر شرایطشان خوب بوده است. من درک می‌کنم؛ گاهی احساس می‌کنم مثل یک پزشک اورژانس هستم. مردم آمریکا زیر چرخ‌های کامیون سنگین تورم له شده‌اند».

از تحمل کنید تا پول‌پاشی

اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا به له شدن مردم زیر چرخ‌های تورم به خوبی نشان می‌دهد که قفل ایران بر روی تنگة هرمز همچنان کار می‌کند و بر خلاف ادعای دروغ ترامپ مبنی بر باز بودن این تنگة‌، هرمز همچنان بر روی اقتصاد غرب بسته است. در عین حال سایه شکست در انتخابات ناشی از افزایش تورم در آمریکا، ترامپ را به شدت وحشت زده کرده است طوری که به نوشته بلومبرگ وی روز پنجشنبه در جریان سفر انتخاباتی خود به ایالت‌های تگزاس و اوکلاهما برای بار چندم هشدار داد آینده سیاسی وی به این انتخابات گره خورده و در صورت پیروزی دموکرات‌ها، آنها وی را استیضاح خواهند کرد.

تمامی راهکارهای ترامپ برای مقابله با بحران افزایش قیمت سوخت در آمریکا تاکنون شکست خورده است. جدیدترین راهکار وی فشار بر اروپا برای آزاد سازی ذخایر گازوئیل این اتحادیه بود اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نبود مسیر مشخص برای کاهش تنش به این معنی است که آزادسازی ذخایر همچنان یک اقدام موقت است که به ریشه‌های بحران نمی‌پردازد و در بهترین حالت یک ضربه گیر در برابرافزایش سریع قیمت‌ها است.

ترامپ: چاره‌ای نیست تحمل کنید

راه کار دیگر ترامپ برای مدیریت بحران درخواست از مردم برای تحمل قیمت‌های بالای سوخت است. ترامپ، در جریان سفر انتخاباتی خود به اوکلاهما نیز از افزایش قیمت سوخت در این کشور دفاع کرد و گفت آمریکایی‌ها باید هزینه‌های ناشی از جنگ با ایران را تحمل کنند؛ چرا که به گفته او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارزش این هزینه‌ها را دارد! به گزارش فارس ترامپ با ایجاد رعب و وحشت در جامعه آمریکا تلاش کرد افزایش هزینه سوخت را در این کشور توجیه کند و در سخنرانی خود برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه گفت: «شما دارید هزینه‌ای می‌پردازید؛ اما این هزینه در مقایسه با چیزی که ممکن بود اتفاق بیفتد، بسیار ناچیز است. فرض کنید ایران از سلاح هسته‌ای در شهر موبیل ایالت آلاباما استفاده کند!» ترامپ در ادامه نیز برای هزارمین بار وعده داد که با پایان جنگ ایران قیمت جهانی نفت پایین خواهد

آمد.

پول‌پاشی بین رای دهندگان نیز راهکار دیگر ترامپ برای مدیریت بحران بوده است. ترامپ که به شدت نگران نتیجه انتخابات ماه آینده است پس از وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی حزب جمهوری‌خواه، اکنون وعده مالی جدیدی داده است. او امیدوار است بتواند با این وعده‌ها، شمار آرای جمهوری‌خواهان را بالا ببرد. ترامپ که در همان ماه‌های اولیه بازگشتش به کاخ سفید، بخش زیادی از خدمات بهداشتی و درمانی سالمندان آمریکا تحت عنوان «مدیکر» را حذف کرد، حالا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، قول داده که ۹۰ دلار به ۲۰ میلیون سالمند تحت پوشش مدیکر پرداخت خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که بیشتر سالمندان واجد شرایط پرداخت مبلغ

۹۰ دلاری خواهند بود و در اوایل اکتبر(ماه جاری میلادی) این مبلغ را دریافت خواهند کرد. دولت آمریکا پرداخت این مبلغ، آن‌هم تنها برای یک‌بار، را تحت عنوان کمک‌هزینه پرداخت بیمه توجیه کرده است.

کمک در راه است!

به گزارش فارس «حکیم جفریز»، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، در اظهارنظری با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و خدمات عمومی در دوران ترامپ، تأکید کرده که «مردم آمریکا به تنگ آمده‌اند.» او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به آمریکایی‌ها قول کمک داده و گفته «کمک در راه است.» جفریز همچنین گفته است که جمهوری‌خواهان و ترامپ برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، «یک جنگ انتخاباتی بی‌پروا و پرهزینه با ایران» را به راه انداختند، در حالی که مردم آمریکا «آشکارا و قاطعانه مخالف این جنگ انتخابی و بی‌پروا علیه ایران‌اند.» او تصریح کرده که «هیچ دلیلی وجود ندارد که این جنگ حتی یک روز بیشتر از این ادامه پیدا کند.» جفریز تاکید کرده که «همین حالا باید این جنگ خاتمه یابد.»

شکایت 26 ایالت از ترامپ

اما در تحولی دیگر ۲۶ ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک، علیه دونالد ترامپ به خاطر کاهش «استانداردهای اقتصادی سوخت» شکایت تنظیم کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی عقب‌نشینی وزارت حمل‌ونقل آمریکا از استانداردهای اقتصادی سوخت به میانگین ۳۴.۹ مایل (۵۶ کیلومتر) به ازای هر گالن (۳.۷۸ لیتر) تا سال ۲۰۳۱، بار دیگر فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا را به دادگاه کشانده تا علیه ترامپ اقدام قانونی انجام دهند.استاندارد مصرف سوخت مشخص می‌کند که هر خودرو به ازای هر گالن بنزین، حداقل چند مایل را طی کند. هرچه این عدد بالاتر باشد، یعنی خودرو باید کم‌مصرف‌تر باشد. بدین ترتیب، کاهش استاندارد سوخت یعنی دولت به خودروسازان اجازه می‌دهد خودروهای پرمصرف‌تر بسازند تا قیمت خودرو پایین بیاید، اما در عوض، مردم بنزین بیشتری می‌سوزانند و پول بیشتری برای سوخت پرداخت می‌کنند.

«راب بونتا»، دادستان کل کالیفرنیا که رهبری این شکایت را بر عهده ‌دارد، استدلال کرده که دولت ترامپ به‌شکل نامناسبی شیوه محاسبه استانداردهای اقتصادی سوخت توسط تنظیم‌کنندگان فدرال را تغییر داده است.بونتا در بیانیه‌ای تأکید کرده: «رئیس‌جمهور (آمریکا) جنگی را آغاز کرده که بی‌ثباتی در بازارهای نفت ایجاد کرده، عرضه جهانی انرژی را مختل کرده و خانواده‌ها و کسب‌وکارها را وادار کرده هزینه آن را در پمپ بنزین بپردازند. با این حال، دولت ترامپ تلاش می‌کند استانداردهای اقتصادی سوخت را هم نابود کند و آمریکایی‌ها را مجبور کند میلیاردها دلار بیشتر برای بنزین خرج کنند، در حالی که هوا را در جوامع ما آلوده می‌کند.» گفتنی است این اولین بار نیست که ایالت‌های مختلف آمریکا علیه ترامپ شکایت می‌کنند. وی رکوردار شکایت‌های ایالتی است. پیش‌تر نیز به خاطر اقدامات خشونت‌آمیز مأموران اداره مهاجرت، شکایت‌های متعددی علیه ترامپ از سوی ایالت‌های آمریکا تنظیم شده بود.