شورش دانشجویان و دانش‌آموزان فرانسوی وارد هفته دوم خود شده و گزارش منابع دولتی فرانسه نشان می‌دهد شمار بازداشتی‌ها از 5 هزار تن عبور کرده است.

فرانسه در میانة بحران سوخت و انرژی، افزایش بدهی ملی، قدرت گرفتن راست‌های افراطی‌، تشدید جنگ اوکراین، احتمال درگیری با روسیه، تشدید اختلافات با آمریکا، اختلافات داخلی با سایر اعضای اروپایی ناتو بر سر آینده راهبرد دفاعی اروپا، درگیر شورش دانش‌آموزان این کشور نیز شده است. نیویورک تایمز می‌نویسد: «این اتفاق اکنون در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با مشکلات اقتصادی بسیار عمیقی مواجه است. بدهی ملی بسیار بالاست، بودجه تحت فشار قرار دارد و دولت می‌خواهد هزینه‌های نظامی بیشتری انجام دهد.دانش‌آموزان در فرانسه، همانند دانش‌آموزان در نقاط دیگر، می‌پرسند:آینده من چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توانم در این دنیای جدید از پس هزینه‌های زندگی بربیایم؟ اما فکر می‌کنم این مسئله اساساً بازتاب‌دهنده نگرانی واقعی بسیاری از مردم عادی اروپا درباره آینده اقتصادی و هزینه‌های زندگی است.»

شورش دانش‌آموزان فرانسوی که از جمعه هفته گذشته(3 مهر) در اعتراض به شرایط بد حاکم بر مدارس این کشور از حومه پاریس شروع شده بود تا جمعه 10 مهر نیز ادامه داشت و به خشونت، درگیری و آشوب‌های گسترده‌ای در سرتاسر فرانسه منجر شد. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی دانش‌آموزان علیه کمبود بودجه، تعداد کم معلمان ساختمان‌های فرسوده، گرمای بیش از حد کلاس‌ها به‌ویژه در طول موج گرمای امسال، همچنین کلاس‌های درس پرجمعیت و برنامه‌های درسی سختگیرانه معترض هستند. طی یک هفته‌ای که از این اعتراضات می‌گذرد دانش‌آموزان فرانسوی کاری نبوده که نکرده باشند آنها ساختمان‌های مدارس را مسدود کرده، برخی مدارس را به آتش کشیده‌اند، به اموال عمومی آسیب زده‌اند، سطل‌های زباله را به آتش کشیده‌اند و به پرسنل اورژانس حمله کرده‌اند. البته پلیس فرانسه نیز به شدت معترضان را سرکوب کرده است. برخی ویدئوها که از آشوب‌های روز جمعه منتشر شده است نشان می‌دهد که پلیس فرانسه مستقیماً به صورت یک دانش‌آموز معترض شلیک می‌کند.

حدود 30 دانشگاه در سراسر کشور فرانسه نیز روز پنجشنبه از جمله دانشگاه‌های پاریس و مارسی به اعتراضات پیوستند. وزارت کشور فرانسه از دستگیری بیش از 5 هزار

نفر در جریان اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی خبر داده است.