در پی تشدید جنگ میان روسیه و اوکراین، شهردار کی‌یف اعلام کرد که دومین پل مهم پایتخت اوکراین با فاصله یک روز، هدف حملات روسیه قرار گرفت.

روسیه طی ماه‌های اخیر در پاسخ به حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی خود، حملات پهپادی و موشکی علیه کی‌یف را تشدید کرده و پایتخت اوکراین را در وضعیت تقریباً دائمی «آماده‌باش در برابر حملات هوایی» قرار داده است. روسیه طی روزهای اخیر حملات خود به پل‌های مهم کی‌یف را نیز آغاز کرده است. روز جمعه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، برای اولین بار از آغاز جنگ اوکراین، «پل جنوبی» که شرق و غرب پایتخت این کشور را از روی رودخانه «دنیپرو» به یکدیگر متصل می‌کند، هدف دو حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. روز شنبه نیز شهردار کی‌یف خبر داد دومین پل مهم پایتخت اوکراین نیز هدف حملات روسیه قرار گرفته است. «ویتالی کلیچکو»، شهردار کی‌یف، در این باره نوشت: «پل شمالی هدف قرار گرفته است». مقام‌های شهری کی‌یف می‌گویند این حملات عملاً در حال «دوپاره کردن کی‌یف» است.