منابع فلسطینی می‌گویند یک افسر صهیونیست در سوریه مسئول آموزش به تروریست‌های آدم‌کُش شده است.

رد پای رژیم آپارتاید اسرائیل در فعالیت گروه‌های تروریستی منطقه در بسیاری از موارد دیده شده است. در همین رابطه خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه نوشته، یک منبع فلسطینی اعلام کرد «اریئیل میخائیل»، افسر صهیونیست، مأمور نظارت بر آموزش عناصر تروریست در اردوگاه‌های تازه تأسیس در استان ادلب سوریه شده است. وی افزود: «یکی از این اردوگاه‌ها، الحطاب نام دارد که سه ماه قبل تأسیس شده و ۳۵۰ عنصر تروریست برای دیدن آموزش‌های نظامی تحت نظارت مستقیم افسر مذکور در آن مستقر هستند. این عناصر تروریست به گروهک سلطان مراد وابسته هستند، گروهکی که به تازگی در وزارت دفاع رژیم جولانی ادغام شده است.» این خبر در شرایطی رخ می‌دهد که ارتش رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از ضعف و سکوت حکومت جولانی، به خاک سوریه تجاوز می‌کند. منابع سوری اعلام کردند نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به روستای صیداالحانوت در حومه قنیطره حمله کردند.