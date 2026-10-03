در این میان رسانه‌ها هم تلاش دارند تا «روایت» کذب ترامپ را، مبنی بر «باز بودن تنگه‌ هرمز» و «سوختن برگه‌ تنگه برای ایران»، لااقل تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا جا بیندازند.

رئیس‌جمهور جنایتکار، کذّاب و البته زورگوی آمریکا این روزها هیچ دغدغه‌ی سیاسی-اقتصادی بالاتر از نگه‌داشتن قیمت سوخت زیر بشکه‌ای ۱۰۰ دلار ندارد. در کنار بهره‌گیری از همه‌ی ابزارهای ممکن، از دستکاری در بازار معاملات کاغذی نفت، فشار دستوری به کشورها برای آزادکردن ذخایر، به خطر انداختن نفتکش‌های کشورهای مختلف برای تردد اجباری از کریدور غیرقانونی جنوبی خلیج فارس، استفاده از ظرفیت ناوگان شاتل‌های دولت مزدور و صهیونیستی امارات و نرخ بی‌سابقه‌ی آزادسازی ذخایر استراتژیک خود آمریکا، رسانه‌های جریان اصلی آمریکا هم به کمک ترامپ آمده‌اند تا «روایت» کذب کاخ سفید، مبنی بر «باز بودن تنگه‌ هرمز» و «سوختن برگه‌ تنگه برای ایران» را، لااقل تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا جا بیندازند. در این میان، متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها و کانال‌های خبری داخلی، که عمدتاً چندان اهل پیگیری دقیق و مطالعه‌ی عمیق روندها و رصد بین‌خطوط اخبار و پیگیری منابع مختلف نیستند، به ماشین ترجمه و انتشار اخبار القایی امپراتوری رسانه‌ای کاخ سفید و رئیس‌جمهور کذاب آمریکا تبدیل شده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌گران و اهالی رسانه‌ی نسبتاً مستقل از رسانه‌های جریان اصلی (که کنترل آن‌ها در نهایت در اختیار الیگارشی یهودی است) در خود غرب، «روایت» دیگری از قیمت بالای سوخت و چشم‌انداز سرد و تاریک ماه‌های آینده برای شهروندان غربی دارند.

جوشوآ بازبی و گِرِگ پولاک، خبرنگاران حوزه انرژی و تجارت جهانی، در مقاله‌ای در وبگاه تحلیلی استرالیایی

«The Conversation» همین موضوع را دستمایه‌ی بررسی قرار داده‌اند.

اگر فکر می‌کنید هزینه انرژی‌تان الان بالاست، وضع ممکن است بسیار بدتر شود.

با رفت‌وآمد در تنگه هرمز - که معمولاً مسیر اصلی خروج نفت از خاورمیانه است - و باقی ماندن آن زیر ۱۵ درصد سطح پیش از جنگ، قیمت نفت از ۶۵ دلار در هر بشکه پیش از آغاز درگیری در ایران در فوریه ۲۰۲۶ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در اواسط سپتامبر افزایش یافته است.

وقتی آمریکا و اسرائیل نخست به ایران حمله کردند، تحلیلگران بیم داشتند قیمت‌ها به‌زودی به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد. این اتفاق هنوز نیفتاده است. اما هفت ماه پس از آغاز درگیری، بدون چشم‌انداز روشنی از پایان آن، بازار جهانی نفت اکنون تا حد زیادی اقدامات ایمنی موجود برای مهار قیمت‌های نفت را به پایان رسانده است.

ما به‌عنوان پژوهشگرانی که رابطه میان انرژی و امنیت ملی را مطالعه می‌کنیم، در طول این درگیری این تحولات را دنبال کرده‌ایم، و بازار نفت اکنون نشانه‌هایی نشان می‌دهد که افزایش‌های چشمگیر قیمت - و شاید حتی کمبودها - ممکن است در راه باشد.

فشار تنگ‌تر می‌شود

با وجود بسته شدن هرمز، مقداری نفت توانسته از خلیج فارس خارج شود. عربستان سعودی تولید خود را از طریق خط لوله شرق- غرب افزایش داد، که از ابقیق در خلیج فارس به‌صورت زمینی تا ینبع در ساحل دریای سرخ امتداد دارد. این خط لوله در ظرفیت کامل می‌تواند تا ۷ میلیون بشکه در روز حمل کند، هرچند معمولاً فقط حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه در روز صادر

می‌شود.

اما حملات اواسط سپتامبر به این خط لوله، که عربستان سعودی شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران مستقر در عراق را مسئول آن می‌داند، سعودی‌ها را مجبور کرد ارسال نفت از طریق آن خط لوله را موقتاً متوقف کنند. این خط لوله اکنون با حجم بسیار پایین عملیات را از سر گرفته است، اما احتمالاً حداقل شش تا هشت هفته طول می‌کشد تا ظرفیت کامل خود را بازیابد. حتی همین توقف کوتاه، بازارهای نفتی را که از قبل محدود بودند تنگ‌تر کرده است، و تهدید حملات بیشتر یمنی‌ها به صادرات نفت دریای سرخ فقط به فشارهای تورمی خواهد افزود.

در همین حال، در روسیه، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها آسیب زده، تولید گازوئیل روسیه را کاهش داده و این کشور را وادار کرده صادرات آن را ممنوع کند. این امر ۳ درصد دیگر از عرضه روزانه جهانی گازوئیل را حذف کرده است؛ سوختی مهم برای حمل‌ونقل کامیونی و کشتیرانی. وقتی هزینه گازوئیل بالا می‌رود، نتیجه تورم در هزینه کالاها در سراسر اقتصاد جهانی است.

فشار را حس می‌کنیم

در آمریکا، ۴۷ ایالت در ۲۲ سپتامبر قیمت‌های بی‌سابقه بالای گازوئیل را تجربه کردند، و میانگین ملی به ۶.۵۲ دلار در هر گالن رسید.

قیمت‌های بالا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را وادار کرد که تهدید کند صادرات گازوئیل را ممنوع خواهد نمود؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران اوضاع را بدتر می‌کند، زیرا کمبودهای عرضه جهانی را تشدید کرده و قیمت‌های جهانی را بالا می‌برد.

فراتر از گازوئیل، قیمت روغن موتور چهار برابر شده و کمبودهای عرضه شروع به جا افتادن کرده است. برای نمونه، شرکت کاستکو قیمت روغن موتور خود را تقریباً دو برابر کرده و مقدار خرید مشتریان را محدود کرده است.

نتیجه همه‌ی این‌ها این است که آمریکایی‌ها در ۲۰۲۶ بسیار بیشتر از ۲۰۲۵ برای سوخت هزینه می‌کنند. بین ۱ مارس و اواخر سپتامبر، آمریکایی‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۲ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و ۴۵ میلیارد دلار بیشتر برای گازوئیل هزینه کردند. این ۱۱۷ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت است، علاوه بر هزینه‌های خود جنگ، که پنتاگون تا اوایل سپتامبر

۴۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

این شوک‌ها بیرون از ایالات متحده، که بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی جهان است، حتی شدیدتر است. کشورهای جنوب و جنوب‌شرق آسیا، که بیش از آمریکا به واردات از خلیج فارس وابسته بودند، اندکی پس از آغاز جنگ به‌شدت ضربه خوردند. برخی از آن‌ها مجبور شدند سوخت را سهمیه‌بندی کنند، در حالی که برخی دیگر اقدامات اضطراری مانند کوتاه کردن هفته کاری یا تحصیلی برای کاهش مصرف سوخت را اجرا کردند.

این چالش‌ها اکنون به‌شدت به اروپا هم ضربه می‌زند. بنا به گزارش‌ها، در ۲۰ سپتامبر، حدود ۱۵ درصد از پمپ‌های بنزین فرانسه، گازوئیل یا بنزین‌شان تمام شده بود.

ابزارهای محدود باقی‌مانده

جامعه بین‌المللی پیش‌تر بیشتر اقدامات موجود برای مهار تقاضای نفت و افزایش عرضه آن را انجام داده است. آن اقدامات مقیاس افزایش قیمت نفت را کاهش دادند، اما به‌طور کامل از آن جلوگیری نکردند. اکنون جعبه‌ابزار تقریباً خالی است و قیمت‌ها در آستانه جهش دوباره قرار دارند.

در مارس ۲۰۲۶، تلاشی هماهنگ میان ۳۲ کشور بیش از

۴۰۰ میلیون بشکه نفت را از ذخایر استراتژیک آن کشورها به بازار جهانی عرضه کرد. این ذخایر اکنون به‌طور چشمگیری تخلیه شده‌اند و روشن نیست کشورها با ادامه جنگ چه مقدار نفت اضافی مایل یا حتی قادر به آزاد کردن خواهند بود.

از زمان آغاز جنگ، ایالات متحده به‌تنهایی ۱۳۰ میلیون بشکه آزاد کرده و ذخایر خود را به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال گذشته رسانده است. آمریکا ممکن است بدون به خطر انداختن یکپارچگی ساختاری غارهای نمکی که ذخیره استراتژیک نفت در آن‌ها نگهداری می‌شود، نتواند مقدار زیادی بیشتر آزاد کند.

نقش چین

چین تا امروز بزرگ‌ترین نقش را در مهار قیمت جهانی نفت ایفا کرده است، با آزاد کردن ذخایر رسمی و همچنین آنچه اکنون ذخایر اضافی عظیمی به نظر می‌رسد که پیش‌تر به‌طور عمومی افشا نشده بود. این کشور واردات نفت خام خود را بین فوریه و ژوئن ۲۰۲۶ تقریباً ۵۰ درصد کاهش داد.

افزایش برق‌رسانی اقتصاد چین نقش کلیدی در کاهش تقاضای نفتی چین در این دوره داشت. بیش از ۶۰ درصد فروش خودروهای سواری جدید در چین خودروهای برقی یا پلاگین هیبریدی هستند، و ۳۰ درصد فروش کامیون‌های سنگین آن اکنون برقی است.

در مجموع، برقی‌سازی بخش حمل‌ونقل چین به آن امکان داد مصرف نفت را در نیمه اول ۲۰۲۶ روزانه ۱.۳۵ میلیون بشکه کاهش دهد.

کشورهای دیگر نیز برای کمک به چین روی آورده‌اند. فروش بین‌المللی خودروهای برقی، باتری و پنل‌های خورشیدی این کشور سر به آسمان گذاشته است، زیرا کشورهای دیگر می‌کوشند خود را از شوک‌های بازار نفت مصون کنند.

نکته کمتر امیدبخش از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای این است که چین برای جبران تقاضای نفت و به‌عنوان روشی جایگزین برای تولید پتروشیمی، زغال‌سنگ بیشتری مصرف کرده است.

شاید نگرانی فوری‌تر این باشد که تقاضای نفتی چین اکنون دوباره شروع به بالا رفتن کرده است، به‌طوری که واردات نفت خام در اوت ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۶.۲ درصد افزایش یافته است. حتی اگر واردات آن به‌زودی به سطوح پیش از جنگ نرسد، افزایش تقاضای چین همراه با بازار نفتی تنگ‌تر ممکن است در چند هفته آینده به افزایش‌های بیشتر قیمت منجر شود.

چین هنوز حدود چهار تا شش ماه ذخیره، شامل ذخایر تجاری و استراتژیک، دارد، اما پکن ممکن است به‌زودی به‌تدریج به پر کردن دوباره موجودی‌های خود بپردازد، هرچند ممکن است اگر قیمت‌ها همچنان سر به آسمان بگذارد این خریدها را به تعویق بیندازد.

نگاهی به آینده

ادامه درگیری در ایران - که خود تولیدکننده بزرگ نفت است- اختلالات مداوم در ارسال نفت از تنگه هرمز، و اخلال نیروهای مرتبط با ایران در کشتیرانی دریای سرخ می‌تواند به معنای بازگشت سناریوهای کابوسی باشد که تحلیلگران در آغاز جنگ تصور می‌کردند.

روشن نیست که این وضع به صرفاً قیمت‌های بسیار بالاتر در پمپ بنزین تبدیل شود یا به کمبودهایی به سبک دهه ۱۹۷۰، جایی که سوخت کافی به هیچ قیمتی موجود نیست و صف‌ها دور بلوک کشیده می‌شود.

با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، کاخ سفید به هر قیمتی می‌خواهد از آن سناریو پرهیز کند. اما دولت ترامپ پیش‌تر مقدار زیادی از ذخیره استراتژیک نفت را آزاد کرده و سیاست‌هایی را که تقاضای نفت را کاهش می‌داد، مانند استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر اقتصاد سوخت یا مشوق‌های پذیرش خودروی برقی، رد کرده است.

در این مرحله، ترامپ گزینه‌های نسبتاً کمی برای کاهش شوک‌های جدید قیمتی در اختیار دارد؛ شوک‌هایی که اثراتشان ممکن است نه فقط در پمپ بنزین، بلکه در صندوق رأی نیز دیده شود.