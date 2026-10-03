معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقشی فعال، سازنده و مسئولانه در کنار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید

کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این پیام که شامگاه جمعه(10 مهرماه) در این نشست با حضور نخست‌وزیران و مقامات بلندپایه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک توسط سفیر کشورمان در بلاروس قرائت شد، افزود: ایران آماده است به‌عنوان شریکی فعال، قابل اتکا و بلندمدت در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشارکت کند.

وی با اشاره به پیوند روزافزون میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه‌گرایی واقعی، احترام متقابل و حقوق برابر ملت‌ها باور دارد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یکی از بسترهای مهم برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌داند.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از دولت و ملت دوست جمهوری بلاروس و به‌ویژه نخست‌وزیر این کشور به‌خاطر میزبانی شایسته و برگزاری این نشست، حضور جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای دوست و همکار اوراسیا را فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو درباره تحولات جاری و ترسیم مسیر آینده همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه دانست.

عارف در ادامه، با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای مستقل عنوان کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز غیرنظامی و مردم بی‌دفاع کشورمان، از جمله مدرسه کودکان در میناب، بر ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

عارف همچنین با تأکید بر اینکه مخالفت با یکجانبه‌گرایی به معنای دفاع از یک کشور خاص نیست، اظهار داشت: مخالفت با یکجانبه‌گرایی در واقع دفاع از حاکمیت دولت‌ها، آزادی تجارت، استقلال اقتصادی و حق ملت‌ها برای انتخاب مسیر توسعه و شرکای خود است.

به گزارش ایرنا، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و ایران از اعضای ناظر این اتحادیه است.

موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ پس از روند قانونی در کشورهای طرف قرارداد اجرائی شد و به دنبال آن تعرفه گمرکی

۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین لغو شد.

در این چارچوب همکاری، مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازار بیش از ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه هموار شده است و متقابلاً این امکان برای فعالان تجاری پنج کشور طرف قرارداد در تجارت با ایران فراهم است.