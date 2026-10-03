صدور حکم در پرونده مرگبارترین حادثه مهاجرتی

یک دادگاه در فرانسه ۱۳ مرد را به دلیل نقش داشتن در مرگبارترین مورد عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از فرانسه به مقصد انگلیس، به حبس تا سقف ۱۰ سال محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حکم دادگاهی در فرانسه برای ۱۳ متهم پرونده مرگبارترین تراژدی مهاجرتی در کانال مانش در حالی صادر شد که پرونده متهمان فرانسوی از جمله کارکنان نیروی نظامی، نیروی دریایی و مرکز نظارت و نجات به اتهام کوتاهی در کمک‌رسانی همچنان در دست بررسی است. به گزارش infomigrants، دادگاه پاریس چهارشنبه گذشته، ۶ نفر از این افراد را به جرم قتل غیرعمد مجرم شناخت و برای آنها احکام زندان بین ۶ تا ۱۰ سال صادر کرد؛ دادستان‌ها اعلام کردند که این افراد سازمان‌دهی سفر با قایق کوچکی را بر عهده داشتند که برای تردد در آب‌های آزاد مناسب نبود، بیش از حد ظرفیت (با ۳۱ سرنشین) بارگیری شده بود و فاقد جلیقه‌های نجات مناسب بود. قاضی دادگاه گفت: این فاجعه بی‌سابقه نتیجه اشتباه‌های متعدد است؛ تحقیقات، ابعاد قاچاق مهاجران که برای سازمان‌دهندگانش بسیار پرسود بود و همچنین ماهیت افرادی را که با طمع و بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها عمل می‌کردند و حتی پس از آن حادثه مرگبار به کسب‌وکار شوم خود ادامه دادند، آشکار ساخت. ۷ مرد دیگر به اتهام‌های کیفری سبک‌تری محکوم و به حبس تا سقف ۴ سال محکوم شدند؛ در مجموع ۱۴ متهم در این پرونده محاکمه شدند که یکی از آنها تبرئه شد. دادگاه اعلام کرد که انگیزه قاچاقچیان طمع بوده و آنها از آسیب‌پذیری متقاضیان مهاجرت سود می‌بردند. در نوامبر ۲۰۲۱ پس از واژگون شدن قایق کوچکی که مهاجران را از شمال فرانسه به مقصد انگلیس می‌برد، ۳۱ نفر از جمله یک دختر ۷ساله در کانال مانش غرق شدند؛ اجساد چهار نفر از آنها هرگز پیدا نشد و فقط دو مهاجر مرد از این حادثه جان سالم به در بردند. پرونده ۷ نیروی نظامی به اتهام کوتاهی در کمک‌رسانی به بازماندگان، همچنان در دست بررسی است؛ تحقیقات جداگانه‌ای در مورد این ۷ نفر از کارکنان نیروی نظامی فرانسه در حال انجام است.