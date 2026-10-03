فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۲۴۹
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تشکیل پرونده قضائی برای فوت ۴ نوزاد در بیمارستان میبد

دادستان عمومی و انقلاب میبد از تشکیل پرونده قضائی در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، سید محمدابراهیم اقبالی گفت: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد، پرونده‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است. اقبالی افزود: استعلامات پزشکی لازم انجام شده و اجساد نوزادان برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر کارشناسی این مرجع هستیم.
وی ادامه داد: سایر ابعاد موضوع از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و همچنین احتمال قصور پزشکی در حال بررسی است و مستندات و گزارش‌های مرتبط در فرآیند تحقیقات قضائی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد تأکید کرد: در شرایط فعلی و تا این مرحله از تحقیقات، هیچ عاملی به عنوان علت قطعی فوت نوزادان مشخص نشده است و تحقیقات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
اقبالی با ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، اظهار داشت: دستگاه قضائی ضمن همدردی با خانواده‌های این نوزادان، خود را در کنار آنان می‌داند و بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع را تا روشن شدن ابعاد و علل این حادثه با جدیت دنبال خواهد کرد. چنانچه در جریان تحقیقات، قصور، تقصیر یا تخلفی احراز شود، دستگاه قضائی بدون اغماض و برابر قانون با عوامل مربوط برخورد خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و مشخص‌شدن نتایج کارشناسی و تحقیقات قضائی، نتایج از طریق مراجع مربوط به اطلاع مردم خواهد رسید.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سران محترم سه قوه، لطفاً خودتان بخوانید!(یادداشت روز)

اینجا چه می‌کنی؟!(گفت و شنود)

دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان آقایان مشغول دیده‌بوسی با شیخ فتنه!

جنگ، اولین فرصت واقعی ایران برای خارج‌کردن آمریکا از منطقه است

سردار شهید محمد شیرازی نوکری ولایت را افتخار می‌دانست

کمدی بی‌ریا

کسب 3 طلا توسط کشتی آزاد و تکواندو کاروان ایران در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد

تقلای ترامپ برای فرار از بحران و شکست همزمان با ناتوانی از بازگشایی تنگه هرمز

تکنولوژی و نشانه‌ای از دین شیطانی

هدیه به خوانندگان