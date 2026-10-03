تشکیل پرونده قضائی برای فوت ۴ نوزاد در بیمارستان میبد

دادستان عمومی و انقلاب میبد از تشکیل پرونده قضائی در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، سید محمدابراهیم اقبالی گفت: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد، پرونده‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است. اقبالی افزود: استعلامات پزشکی لازم انجام شده و اجساد نوزادان برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر کارشناسی این مرجع هستیم.

وی ادامه داد: سایر ابعاد موضوع از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و همچنین احتمال قصور پزشکی در حال بررسی است و مستندات و گزارش‌های مرتبط در فرآیند تحقیقات قضائی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد تأکید کرد: در شرایط فعلی و تا این مرحله از تحقیقات، هیچ عاملی به عنوان علت قطعی فوت نوزادان مشخص نشده است و تحقیقات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

اقبالی با ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، اظهار داشت: دستگاه قضائی ضمن همدردی با خانواده‌های این نوزادان، خود را در کنار آنان می‌داند و بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع را تا روشن شدن ابعاد و علل این حادثه با جدیت دنبال خواهد کرد. چنانچه در جریان تحقیقات، قصور، تقصیر یا تخلفی احراز شود، دستگاه قضائی بدون اغماض و برابر قانون با عوامل مربوط برخورد خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و مشخص‌شدن نتایج کارشناسی و تحقیقات قضائی، نتایج از طریق مراجع مربوط به اطلاع مردم خواهد رسید.