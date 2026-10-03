مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه تغذیه نقش مؤثری در پیشگیری از بروز سرطان‌ها دارد، نسبت به ترویج رژیم‌های غذایی غیراصولی و خودسرانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد اسماعیل‌زاده با بیان اینکه براساس مطالعات علمی، بخش قابل‌توجهی از علل بروز سرطان‌ها به الگوهای تغذیه‌ای مرتبط است، اظهار داشت: اگرچه فعالیت بدنی و پرهیز از دخانیات در پیشگیری از این بیماری‌ها نقش کلیدی دارند، اما اصلاح الگوی تغذیه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سلامت، نیازمند توجه ویژه است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اصول بنیادین تغذیه سالم تصریح کرد: برخلاف تصورات رایج، هیچ گروه غذایی نباید از برنامه روزانه حذف شود. بدن انسان برای عملکرد مطلوب و حفظ سیستم ایمنی خود، نیازمند دریافت مواد مغذی از تمامی گروه‌های غذایی است. حذف خودسرانه گروه‌ها، سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازد. وی با تأکید بر اهمیت نظم در وعده‌های غذایی افزود: مصرف سه وعده اصلی غذا و حداقل سه میان‌عده در طول روز، رویکردی علمی برای حفظ تعادل متابولیک بدن است و حذف هر یک از این وعده‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت سلامت نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن انتقاد از رژیم‌های غذایی تجاری و «مد روز» که در فضای مجازی ترویج می‌شوند، گفت: رژیم‌هایی که با عناوین خاص معرفی می‌شوند یا برنامه‌های غذایی سختگیرانه‌ای دارند که فرد را ملزم به مصرف موادغذایی مشخص در روزهای خاص می‌کند، فاقد وجاهت علمی هستند.

به گفته این استاد تغذیه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، بسیاری از این روش‌ها تنها با هدف کاهش سریع آب بدن و توده عضلانی طراحی شده‌اند که عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت متعددی برای فرد به‌دنبال دارند و وزن از دست رفته نیز به سرعت بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: تغذیه صحیح به معنای «درست خوردن» است و نباید با سختی کشیدن‌های بیهوده اشتباه گرفته شود. همچنین، مصرف خودسرانه مکمل‌ها و داروهای تقویتی بدون تشخیص و صلاحدید متخصص، توصیه نمی‌شود و عموم مردم باید جهت دریافت برنامه‌های تغذیه‌ای استاندارد، تنها به توصیه‌های کارشناسان و متخصصان تغذیه تکیه کنند.