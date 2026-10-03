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کد خبر: ۳۳۹۲۴۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
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دادستانی کل کشور:

سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه‌اندازی شد

دادستانی کل کشور سامانه‌ای برای ثبت گزارش‌های مردمی درباره سقط غیرقانونی جنین و تخلفات مرتبط راه‌اندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور صفحه‌ای ویژه را در بخش گزارش‌های مردمی پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کرده است.
این سامانه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی درباره سقط غیرقانونی جنین، توزیع غیرمجاز داروهای مرتبط و سایر تخلفات مرتبط با حقوق عامه راه‌اندازی شده است.
شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، گزارش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت و برای بررسی و پیگیری قانونی ارسال کنند. همچنین نحوه ورود و ثبت گزارش مربوط به سقط غیرقانونی جنین نیز به‌صورت تصویری در این سامانه ارائه شده است.
براساس اعلام دادستانی کل کشور، راه‌اندازی این سامانه در راستای تقویت نظارت مردمی و تسهیل دریافت گزارش‌های عمومی انجام شده است.

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