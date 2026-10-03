سازمان سنجش آموزش کشور همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ، اسامی رتبه‌های برتر در پنج گروه‌ آزمایشی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسامی افراد برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گروه‌های آزمایشی به شرح زیر است:

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

1-اشکان کریمی از قائم‌شهر، 2- امیرکیان رئیسی بهان از آمل، 3- امیرحسین جعفری از بابل، 4- پارسا علیزاده از کرمان، 5- نیلسا حیدریان از آمل، 6- مهدی نجفی از تهران، 7- امیر افراز دهقانی تفتی از یزد، 8- محمدصادق شفیع‌زاده برمی از تهران، 9-صدرا بهرامی از قزوین و 10- اوستا نوشیروان‌پور از قائم‌شهر.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

1- آرش محمدی از همدان، 2- سید آروین حسینی از کرج، 3- علی جعفری از تهران، 4- سارینا واحدی از تبریز، 5- محسن حیدری از کرمانشاه، 6- امیرعلی راوندی از تهران، 7- محمدمهدی حاجیان اسرمی از شیراز، 8- علی حمزه‌ئی از همدان، 9- سروش لبافی از تهران و 10- حسام‌الدین کرمی از تهران.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

1-پریزاد نیرومند از بجنورد، 2- یاس هاشمی از تهران، 3- پوریا زارعی محمودآبادی از میبد،

4- محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائم‌شهر، 5- علی دهقانی نقندر از تهران، 6- سارا ابرودی از تهران، 7- زهرا گلی‌زاده از تبریز، 8- سارا برزگر از تهران، 9- آناهیتا امانی از تهران و 10- سید ماهان جعفری از تهران.

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر

1-غزل کرمی از تهران، 2-هدی ناصری طاهری از تهران، 3- ملیکا شجاعی از تهران، 4- آتوسا محمدپناه از تهران و 5- ریحانه جعفریان از تهران.

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

1-سنا اکرمی از تهران، 2-سارا علائی از تهران، 3- ساینا دهقان دهنوی از تهران، 4- محمدرسول زمانی‌فر از لنجان و 5- باران سالکی از تهران.

اعلام نتایج اولیه امروز؛ نتایج نهایی اواسط آبان‌ماه

گفتنی است، آزمون امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ نیز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

فرآیند انتخاب رشته متقاضیان از روز دوشنبه سیزدهم مهرماه آغاز و تا روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان‌ماه اعلام خواهد شد. براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نود درصد دانشجویان از دهه پایانی آبان‌ماه وارد دانشگاه‌ها خواهند شد. البته ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم‌پزشکی و دندانپزشکی نیز از مهرماه سال آینده وارد کلاس‌های درس خواهند شد. به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، حدود ۸۵ تا ۸۶ درصد از شرکت‌کنندگان کنکور امسال، مجاز به انتخاب حداقل یکی از دوره‌های آموزش عالی شده‌اند. همچنین ۵۳ درصد از حاضرین در جلسه آزمون، مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) شده‌اند.