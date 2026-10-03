تسهیلات ویژه وظیفه عمومی فراجا برای مشمولان در هفته انتظامی

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات ویژه به مشمولان در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش سازمان وظفه عمومی، سردار رحمان علیدوست اظهار داشت: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» فرصتی برای ارائه خدمات مضاعف به مشمولان و خانواده‌های آنان در بازه زمانی دهم تا شانزدهم مهرماه است.

علیدوست گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، در هفته جاری کمیسیون‌های شورای پزشکی، شورای عالی و همچنین کمیسیون هیئت‌های رسیدگی به معافیت کفالت، با تلاش مضاعف در سازمان و رده‌های وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر کشور به‌صورت ویژه برگزار می‌شود.

وی افزود: کمیسیون‌های ویژه توجیه غیبت مشمولان نیز تا سقف یک ماه برای رفع مشکل غیبت آنان در زمینه تمامی درخواست‌های اعزام و معافیت‌های سربازی در سراسر کشور در هفته جاری برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلات سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی امسال، رسیدگی ویژه به درخواست‌های تمدید و تعجیل مشمولان در سراسر کشور است، ادامه داد: کمیسیون‌های پزشکی، معافیت کفالت و توجیه غیبت مشمولان با فعالیت ویژه برگزار می‌شود و درخواست‌های تمدید و تعجیل اعزام نیز با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت می‌توانند برای بهره‌مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

علیدوست بیان داشت: از آنجا که سیاست‌های سازمان وظیفه عمومی همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متأهل دارای فرزند است، در هفته انتظامی، مشمولان متأهل و دارای فرزند در نزدیک‌ترین مراکز آموزش به محل سکونت همسر خود به‌کارگیری می‌شوند.