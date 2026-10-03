پایان خوش ایران با ۴ طلا، یک نقره و دو برنز

کاروان ورزشی ایران در چهاردهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و دو برنز روزی درخشان را پشت‌سر گذاشت. آرین سلیمی در تکواندو، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در کشتی آزاد و تیم ملی والیبال چهار طلای ایران را به دست آوردند. مهدی حاجی‌موسایی در تکواندو نقره گرفت و فاطمه احمدی در تکواندو و تیم دونفره پدل متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی صاحب مدال برنز شدند. با وجود اینکه فائزه غروی، تنها نماینده ایران در سوارکاری، امروز در فینال پرش با اسب انفرادی به میدان خواهد رفت، با توجه به شرایط این رشته، کار کاروان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و مجموع ۵۲ مدال به پایان رسید.

والیبال؛ طلای ارزشمند برابر ژاپن

تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی مقابل ژاپن با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. ملی‌پوشان ایران در ست‌های اول، سوم و چهارم با نتایج ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ پیروز شدند و تنها ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به ژاپن واگذار کردند.

واترپلو؛ شکست در دیدار رده‌بندی

تیم ملی واترپلو در دیدار رده‌بندی برابر چین قرار گرفت، اما با نتیجه ۱۳ بر ۹ شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند. ایران در سه کوارتر نخست با نتایج ۴ بر ۲، ۳ بر ۲ و ۴ بر ۲ مغلوب شد و تنها در کوارتر چهارم با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

پدل؛ برنز در یک دیدار تمام‌ایرانی

در دیدار رده‌بندی دوبل پدل، دو تیم ایرانی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در پایان، فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ برابر حامی گلستان و آریا روغنی پیروز شدند و مدال برنز را به دست آوردند.

کشتی آزاد؛ دو طلای درخشان

امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم با اقتدار به مدال طلا رسید. او در دور نخست محمد گلزار از پاکستان را ۱۰ بر صفر شکست داد و در یک‌چهارم نهایی نیز شاتلیک هملیایف از ترکمنستان را با همین نتیجه از پیش‌رو برداشت. آذرپیرا در نیمه‌نهایی مقابل آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ژاپن، کشتی دشواری داشت اما با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و به فینال رسید. او در دیدار نهایی برابر حریف ازبکستانی با نتیجه ۱۰ بر صفر و امتیاز عالی، در چهار دقیقه به پیروزی رسید و قهرمان شد.

یونس امامی نیز در وزن ۷۴ کیلوگرم پس از پیروزی ۷ بر ۶ مقابل رازامبک جمالوف، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ازبکستان، در یک‌چهارم نهایی جاگلان ساگار از هند را در کمتر از سه دقیقه ۱۰ بر صفر شکست داد. امامی در نیمه‌نهایی نیز نورکوژا کایپانوف از قزاقستان را ۴ بر ۲ مغلوب کرد و به فینال رسید. او در دیدار نهایی مقابل یوشینوسوکه اویاگی از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۵ به برتری رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز علی مؤمنی در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به راه نیافتن حریف به مراحل بالاتر، از ادامه رقابت‌ها بازماند.

تکواندو؛ یک طلا، یک نقره و یک برنز

آرین سلیمی در وزن ۸۰+ کیلوگرم پس از پیروزی برابر هائو تانگ از چین در دو راند با نتایج ۱۹ بر ۱۰ و ۱۴ بر ۴، در نیمه‌نهایی نیز حریف اردنی خود را در دو راند شکست داد و راهی فینال شد. سلیمی در دیدار نهایی برابر مارات ماولونوف از ازبکستان با نتیجه ۲ بر صفر و نتایج ۲۶ بر ۴ و ۲۰ بر ۸ به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد.

مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در یک‌چهارم نهایی یو فان چن از چین را با نتیجه ۲ بر یک و امتیازات ۱۳ بر ۵، ۵ بر ۷ و ۲۴ بر ۱۷ شکست داد. او در نیمه‌نهایی نیز زید عبدالکریم از اردن را ۲ بر یک مغلوب کرد و به فینال رسید. حاجی‌موسایی در فینال مقابل بانلونگ توبتیمدانگ از تایلند در دو راند پیاپی با نتایج ۶ بر ۵ و ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر لین یی چن از چین‌تایپه، در یک‌چهارم نهایی دنیا صابر از عربستان را ۲ بر یک شکست داد، اما در نیمه‌نهایی مقابل حریف کره‌ای مغلوب شد و مدال برنز گرفت.

ناهید کیانی، دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس، در وزن ۵۷- کیلوگرم ابتدا توگژان کازان‌بک از قزاقستان را در دو راند با نتایج ۶ بر ۴ و ۸ بر ۳ شکست داد، اما در یک‌چهارم نهایی برابر وی چون لین از چین‌تایپه با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

جوجیتسو؛ حذف دو نماینده ایران

شهرزاد خشنودزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر آی یوشیناگا از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و حذف شد. نسیم محمدی نیز در همین وزن در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل چوی هی جو از کره‌جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سوارکاری؛ غروی در فینال

فائزه غروی، تنها نماینده ایران در رقابت‌های پرش با اسب انفرادی، همراه با اسب خود «ایندیگو» به میدان رفت. او با ثبت ۳۸ خطا شامل ۱۲ خطای موانع و ۲۶ خطای زمانی در رده بیستم قرار گرفت و به فینال راه یافت. مسابقات فینال امروز برگزار می‌شود.