سرویس ورزشی-

کاروان ورزش ایران که با نام فرشتگان میناب در بازی‌های آسیایی شرکت کرد با طلاهای بیشتر و ارتقا جایگاه نسبت به دوره گذشته در رده ششم جدول توزیع مدالی ایستاد.

در چهاردهمین روز از بازی‌های آسیایی 2026، دیروز (شنبه 11 مهر) نمایندگان کشورمان در 7 رشته مختلف به مصاف حریفان خود رفتند. در رقابت‌های شنبه آرین سلیمی در تکواندو، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در کشتی آزاد و تیم ملی والیبال طلا گرفتند، مهدی حاجی‌موسایی در تکواندو صاحب نشان نقره شد، فاطمه احمدی در تکواندو و تیم دونفره پدل متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مدال برنز را به دست آوردند. هرچند امروز فائزه غروی در سوارکاری نماینده کشورمان خواهد بود اما با توجه به شرایط این رشته، باید گفت که کار کاروان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب 19 مدال طلا، 18 نقره و 15 برنز (مجموع 52 مدال) به پایان رسید.

با توجه به این عملکرد مدالی و البته مدال‌آوری ورزشکاران کاروان دیگر کشورها، ایران در جدول توزیع مدالی جایگاه ششم را به خود اختصاص داد. در این جدول بعد از چین، ژاپن وکره‌جنوبی که رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند، ازبکستان و هند با تعداد طلای مشابه ۲۱ در رده‌های چهارم و پنجم ایستادند. تایلند هم با تعداد طلای مشابه ایران (۱۹ طلا) و به دلیل تعداد مدال نقره کمتر در رده هفتم قرار گرفت.

فهرست مدال‌آوران ایران در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا به شرح زیر است:

مدال طلا: مرتضی نعمتی (کاراته)، محمود نعمتی (کاراته)، تیم فوتبال الکترونیک، فاطمه مجلل (روئینگ سبک‌وزن)، تیم روئینگ 2نفره سبک‌وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی)، سهیل موسوی (ووشو)، محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)، علی عالی‌پور (وزنه‌برداری)، مجید وحید بریمانلو (کوراش)، علی داوودی (وزنه‌برداری)، امین میرزازاده (کشتی فرنگی)، علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)، محمد نخودی (کشتی آزاد)، امیرحسین زارع (کشتی آزاد)، ساغر مرادی (تکواندو)، آرین سلیمی (تکواندو)، یونس امامی (کشتی آزاد)، امیرعلی آذرپیرا (کشتی آزاد)، تیم ملی والیبال.

مدال نقره: تیم کاتا بانوان، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی (کاراته)، علی‌اصغر آسیا‌بری (کاراته)، سوگند سینکایی (ووشو)، شجاع پناهی (ووشو)، عرفان محرمی (ووشو)، تیم روئینگ 4‌نفره زنان، تیم روئینگ 2‌نفره سنگین‌وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی)، امیرحسین محمودپور (روئینگ تک‌نفره سبک‌وزن)، آرمان خدایی (خرک حلقه)، مهدی الفتی (پرش خرک)، تیم ملی کبدی زنان، تیم ملی کبدی مردان، زهرا زارعی (دوومیدانی)، رضا احمدزاده (کوراش)، علی امیریان (دوومیدانی)، رضا علیپور (سنگ‌نوردی)، مهدی حاج‌موسایی (تکواندو).

مدال برنز: تیم ملی بسکتبال، علی پاکدامن (شمشیربازی)، فاطمه مجلل (روئینگ)، صادق صمیمی (پرتاب دیسک)، تیم کایاک دوبل 500 متر مردان، تیم میکس تپانچه، بسکتبال سه‌نفره مردان، ریحانه کریمی (وزنه‌برداری)، نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)، مهسا بهشتی (وزنه‌برداری)، فاطمه برمکی (کوراش)، امیر اسماعیلی (بوکس)، مهدی بالی (کشتی فرنگی)، فاطمه احمدی (تکواندو)، تیم پدل دو‌نفره (فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی).

عملکرد ایران بهتر از دوره گذشته بود

کاروان ایران در 2002 بانکوک 8 طلا و در 2006 دوحه 11 طلا کسب کرد. این تعداد در گوانگژو 2010 به 20 طلا، در اینچئون 2014 به 21 طلا و در جاکارتا 2018 به 20 طلا رسید و سپس در ‌هانگژو به 13 طلا کاهش یافت. بنابراین، ۱۹ طلای ایران در ناگویا اگرچه هنوز با بهترین رکوردهای دو دهه اخیر فاصله دارد، اما از نتیجه دوره گذشته عبور کرده است. از سوی دیگر، سهم مدال‌های طلا از مجموع مدال‌های ایران در ناگویا به حدود 34 درصد رسیده؛ آماری که نشان می‌دهد بخش مهمی از مدال‌های به‌دست‌آمده، از جنس طلا بوده‌اند. می‌توان گفت ایران در ناگویا از نظر سهم طلا عملکردی نزدیک به برخی بهترین دوره‌های اخیر داشته است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سال گذشته هدف ایران را کسب 25 مدال طلا اعلام کرده و گفته بود «کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2026 خواهد درخشید». با توجه به آمار فعلی، ایران 19 طلا به دست آورد و برای رسیدن به هدف اعلام‌شده، به 6 طلای دیگر نیاز داشت. با این حال این عملکرد در شرایطی رقم خورده که ورزشکاران ایرانی در ماه‌های منتهی به بازی‌ها با شرایط جنگی و اختلال در روند آماده‌سازی مواجه بودند. کمیته ملی المپیک ایران نیز پیش از اعزام کاروان اعلام کرده بود که جنگ و تعطیلی موقت اردوهای آماده‌سازی، شرایط ویژه‌ای برای ورزشکاران ایجاد کرده است. برای مثال ملی‌پوشان تیم روئینگ با غیر متمرکز شدن تمرینات در شهرهای مختلف، بخشی از تمرینات خود را به صورت انفرادی و در خانه دنبال کردند. با وجود این دشواری‌ها، روئینگ زنان ایران در ناگویا نخستین مدال‌های طلای تاریخ خود در بازی‌های آسیایی را به دست آورد.

در چنین شرایطی، آمار 19 طلا و مجموع 52 مدال، حاصل تلاش کاروانی 305 نفره است که در رشته‌های متعددی از کشتی و وزنه‌برداری تا تکواندو، ووشو، قایقرانی، دوومیدانی و ورزش‌های تیمی به رقابت پرداختند. عملکرد ناگویا را باید به طور دقیق بررسی کرد، اما به هر حال می‌توان گفت که کاروان فرشتگان میناب توانست تعداد طلاهای خود را نسبت به ‌هانگژو افزایش دهد و ضمن شاد کردن دل مردم، بخشی از فاصله ایجادشده با بهترین دوره‌های اخیر را کاهش دهد.