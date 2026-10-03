افزایش کالابرگ برای اقشار حمایتی از ۱۵ مهر

وزیر کار اعلام کرد جلسات میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای تصمیم‌گیری درباره کالابرگ ادامه دارد و قرار است افزایش اعتبار از 15 مهر به‌صورت تدریجی برای اقشار مورد نظر اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه روز تا موعد وعده‌ داده ‌شده برای تغییر اعتبار کالابرگ باقی مانده، اما هنوز دو سؤال اصلی برای میلیون‌ها خانوار بدون پاسخ مانده است؛ اعتبار کالابرگ در نهایت چقدر افزایش خواهد یافت و این افزایش شامل چه گروه‌هایی خواهد شد؟

اگرچه در روزهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی از بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش 50 درصدی مبلغ کالابرگ اقشار کم‌درآمد خبر داده ‌اما اظهارات تازه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این عدد هنوز به‌عنوان رقم نهائی پرداخت اعلام نشده است.

احمد میدری گفت که 50 درصد، برآورد اولیه بانک مرکزی بوده و تصمیم نهائی به میزان منابع قابل تأمین بستگی دارد. به گفته او، جلسات میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع ادامه دارد و قرار است افزایش اعتبار از 15 مهر به‌صورت تدریجی برای اقشار مورد نظر اجرا شود.

بازی با اعداد کالابرگ!

این در حالی است که پیش از مطرح شدن افزایش 50 درصدی رقم کالابرگ، وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش حداقل 300 هزار تومانی اعتبار آن خبر داده بود. سیدعلی مدنی‌زاده در آن مقطع تأکید کرده بود که 300 هزار تومان کف افزایش اعتبار است اما جزئیات نهائی طرح و دهک‌های مشمول هنوز مشخص نشده است.

به این ترتیب، در فاصله کمتر از یک ماه، اعداد مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده است؛ از کف 300 هزار تومانی که وزیر اقتصاد اعلام کرد تا برآورد 50 درصدی که اکنون از سوی بانک مرکزی مطرح شده است.

علاقه وزارت رفاه به دهک‌بندی‌های عجیب!

دولت پیش‌تر از شناسایی حدود 44 میلیون نفر برای بررسی دریافت کالابرگ با اعتبار بیشتر خبر داده بود. طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از این افراد شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد پشت نوبت یا دارای تشخیص استحقاق دریافت حمایت بیشتر هستند و وضعیت سایر افراد نیز قرار است بر اساس اطلاعات اقتصادی آنها بررسی شود.

البته میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شیوه شناسایی مشمولان کالابرگ خبر داد و اعلام کرد از ۱۵ مهر، اقشار مورد حمایت به‌تدریج مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؛ در سازوکار جدید نیز دهک‌بندی به شکل فعلی کنار گذاشته شده و خانوارها براساس سطح درآمد و دارایی در سه گروه پایین، متوسط و بالا قرار می‌گیرند.

او افزود: در این سازوکار، شاخص‌های وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر تجمیع خواهد شد. همچنین برای نخستین‌بار کار فناوری اطلاعات این طرح به وزارت ارتباطات سپرده شده و فرم خوداظهاری نیز از طریق این وزارتخانه ارائه می‌شود.

وزیر رفاه با توضیح تفاوت شیوه جدید با دهک‌بندی فعلی گفت: به‌جای اینکه افراد جایگاه خود را نسبت به سایر خانوارها بسنجند؛ سطح مشخص درآمد و دارایی ملاک قرار می‌گیرد و براساس آن به خانوار اعلام می‌شود در کدام گروه قرار دارد.

برادرانه با دولت درباره کالابرگ و یارانه

گفتنی است؛ تجربه اثبات کرده به دلیل عدم تکمیل سامانه‌های ارائه داده در دستگاه‌های مختلف و عدم دسترسی وزارت رفاه به آنها، تعیین استطاعت افراد، غیرممکن است و قطعا موجب نارضایتی بخشی از جامعه، بخصوص در شرایط امروزه کشور خواهد شد. وزارت رفاه، توان سنجش استطاعت یارانه بگیران را از طریق خوداظهاری، به دلائل مختلف، هم نخواهد داشت.

بنابراین، دولت چهاردهم بهتر است همچون دولت‌های پیشین، یارانه را به‌صورت مساوی به همه دهک‌ها بدهد. بسیار دیده شده که یارانه و کالابرگ خانوارها، با دریافت یک وام یا قرض از اشخاص، قطع شده است! این فقط یکی از نمونه‌های ناکارآمدی، سامانه‌ها و سیستم‌های سنجش استطاعت اقتصادی خانوارها و افراد است.