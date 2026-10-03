سرویس اقتصادی -

سرپرست پژوهشگاه فضائی گفت: صنعت فضائی ایران، خدمات مختلفی در بخش‌های آب، کشاورزی و معدن ارائه می‌دهد که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم تاثیر مثبت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، نادر مُکاری در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، مبنی بر اینکه دستاوردهای صنعت فضائی، چه تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد؟ اظهار داشت: صنعت فضائی ایران، خدماتی همچون پایش سطح برداشت معادن و اکتشاف پهنه‌های معدنی جدید، سنجش نرخ فرونشست زمین، برآورد دقیق سطح زیر کشت و برداشت محصولات کشاورزی و در نهایت پایش خشکسالی و مدیریت منابع آبی کشور را از طریق ماهواره‌ها با بالاترین میزان دقت انجام می‌دهد.

انقلاب ماهواره‌برها

او با تبیین شعار هفته جهانی فضا تحت عنوان «انقلاب ماهواره‌برها»، از چرخش رویکرد این پژوهشگاه به‌سمت فناوری‌های کاربردمحور و توسعه اقتصاد فضا خبر داد و گفت: با هدف کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات فضاپایه، پروژه‌های راهبردی متعددی از جمله بهینه‌سازی سامانه‌های انتقال مداری «سامان»، توسعه دو نرم‌افزار شبیه‌ساز سه‌بعدی ماموریت و راه‌اندازی پلتفرم‌های «راز» و «ایران‌زمین» اجرائی شده است.

سرپرست پژوهشگاه فضائی با تشریح دستاوردهای تجاری‌سازی و خدمات‌محور کردن داده‌های فضاپایه اظهار داشت: از سال گذشته فرآیند ارائه تصاویر ماهواره «خیام» به دستگاه‌های اجرائی آغاز شد. امروز شهرداری‌ها برای توسعه شهری و پایش ساخت‌وسازها و شرکت ملی گاز و سایر صنایع زیرساختی به‌طور مستمر از این تصاویر استفاده می‌کنند و دامنه این همکاری‌ها روزبه‌روز در حال گسترش است.

خدمات «ایران زمین» و «راز»

مُکاری با بیان اینکه، داده‌ها و آرشیو کامل ماهواره خیام یکی از ورودی‌های راهبردی پلتفرم «راز» و سامانه «ایران‌زمین» است؛ افزود: سامانه «ایران‌زمین» به‌زودی رونمایی می‌شود. این سامانه در دو نسخه «عمومی» و «تجاری» عرضه می‌شود؛ نسخه عمومی نقشی معادل گوگل‌ارث ایرانی را ایفا خواهد کرد و نسخه تجاری با ارائه ابزارهای پردازشی پیشرفته و خروجی‌های تحلیلی تخصصی، بستری کارآمد برای توسعه کسب‌وکارها، پژوهشگران و نهادهای اجرائی کشور فراهم می‌سازد.

او با اشاره به پلتفرم «راز»، یادآور شد: یکی از گام‌های کلیدی، تجمیع سامانه‌های کاربردی در قالب یک پلتفرم واحد تحت عنوان «راز» (رصد اطلاعات زمین) است. پلتفرم راز دربرگیرنده انواع داده‌های تصویری اپتیکی و راداری به همراه بسته‌ای کامل از ابزارهای پیشرفته پردازشی نظیر تفکیک‌پذیری فوق‌العاده، تصحیح هندسی، موزاییک تصاویر و پارسل‌بندی اراضی است.

سرپرست پژوهشگاه فضائی ایران با تأکید بر نقش این سامانه در اتصال به بدنه علمی کشور تصریح کرد: پلتفرم راز بستری فراگیر برای اساتید، پژوهشگران و دانشگاهیان است تا بتوانند ضمن دسترسی به پایگاه‌های داده، الگوریتم‌های هوش مصنوعی خود را توسعه دهند؛ این زیرساخت سرآغاز مهمی برای خلق ارزش و شکل‌گیری واقعی اقتصاد فضا در ایران است.

مکاری به رفع وابستگی کشور به سامانه‌های مشابه خارجی اشاره کرد و گفت: علاوه‌ بر پلتفرم راز، متخصصان توانمند پژوهشگاه موفق به توسعه سامانه «ایران‌زمین» تحت عنوان گوگل‌ارث ایرانی شدند؛ سامانه‌ای راهبردی که خلأ آن در ساختار رصدی کشور مشهود بود و به دلیل قطعی‌های مداوم و محدودیت‌های دسترسی سامانه‌های خارجی، توسعه این پلتفرم ملی گامی اساسی در جهت پایداری اطلاعات مکانی محسوب می‌شود.

صنعت فضائی؛ قدرتمندتر از قبل جنگ

سرپرست پژوهشگاه فضائی ایران با اشاره به حفظ توانمندی‌های علمی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ، تصریح کرد: اگرچه برخی ساختمان‌ها یا تجهیزات در جنگ، دچار آسیب شد اما سرمایه اصلی پژوهشگاه، نیروی انسانی و متخصصان متعهد ما هستند؛ مجموعه بلافاصله به چرخه فعالیت و ماموریت‌های خود بازگشت و در بازه زمانی بسیار کوتاهی توانستیم چند پلتفرم کلیدی را که خلأ آن‌ها سال‌ها در کشور احساس می‌شد به ثمر برسانیم.

مکاری افزود: امروز نه تنها تضعیف نشده‌ایم بلکه قدرتمندتر از قبل، به کار خود ادامه می‌دهیم و پروژه‌های جدیدی هم تعریف کرده‌ایم. پروژه‌های پیشین نیز متناسب با نیازهای روز کشور بازتعریف شدند؛ به‌گونه‌ای که در ماهواره‌های سری «سامان» فناوری پیشرانش سوخت مایع کلید خورد و در پروژه‌های سری «ناهید» نیز فناوری‌های حیاتی منظومه‌ساز تعبیه شد تا سامانه‌ها پاسخگوی چالش‌های پیش‌روی کشور باشند.

بومی‌سازی ناهید 2 و 3

او درباره آخرین وضعیت منظومه‌سازی و پروژه‌های مدار ژئو اظهار داشت: ماموریت بنیادین پژوهشگاه فضائی ایران، توسعه فناوری، ساخت ماهواره و طراحی منظومه‌هاست؛ در این مسیر، ماهواره «ناهید ۲» با هدف توسعه و تثبیت فناوری‌های منظومه‌سازی طراحی شده و «ناهید ۳» نیز برای دستیابی به مدار زمین‌آهنگ (ژئو) در دست اقدام است.

سرپرست پژوهشگاه فضائی ایران ادامه داد: متخصصان ما همه تحولات روز جهان را رصد می‌کنند و توسعه فناوری‌ها متکی به یک شرکت خاص نیست؛ به عنوان نمونه، یکی از ارکان کلیدی در ساخت منظومه‌ها، فناوری برقراری ارتباط بین‌ماهواره‌ای است که بومی‌سازی آن در پژوهشگاه آغاز شده و با پیشرفت مطلوبی پیش می‌رود.