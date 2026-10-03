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کد خبر: ۳۳۹۲۳۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
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از سوی گمرک انجام شد

افزایش تعداد اقلام قابل واردات توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان

گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سه ردیف تعرفه را امروز به اقلامی که امکان ورود از سوی مرزنشینان وجود دارد را اضافه کرد. تعرفه‌های روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ و روغن پنبه‌دانه سه قلم کالایی است که از دیروز به فهرست کالایی وارداتی مرز‌نشینان اضافه شد. دولت اخیرا برای افزایش ورود کالا به کشور در شرایط محاصره اقتصادی، ورود از طریق مرزنشینان را تسهیل کرده است. در سال ۱۴۰۲ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف شفاف‌سازی و رصد واردات، کاهش مبادلات غیررسمی و تقویت معیشت مرزنشینان تصویب شد و رویه‌های کولبری و ملوانی را در چارچوب ضوابط مشخص ساماندهی کرد. دولت ورود کالا از بنادر شمالی را هم تقویت کرده و از سهم 18 درصد به 30 درصد افزایش داده است.
ظرفیت خنثی‌سازی تحریم‌ها
گفتنی است؛ کشورمان 15 همسایه دارد که قرابت‌های فرهنگی، خونی، قومی مردمان استان‌های دو سوی مرزها، یک ظرفیت مهم برای کشورمان است. بسیاری از مردمان دو سوی مرزها، نسبت خونی و فامیلی با یکدیگر دارند یا حداقل همزبان هستند. استفاده از این ظرفیت در اقتصاد کشور با ایجاد بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی مرزی، می‌تواند بخشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند و موجب رونق اقتصادی استان‌های مرزنشین و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان این استان‌ها شود. همچنین می‌تواند از مهاجرت اتباع خارجی به کلانشهرها جلوگیری کند.

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