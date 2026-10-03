نخستین اردوی راهیان نور پایتخت آغاز شد

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران اعلام کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، نخستین دوره «راهیان نور شهر تهران» به همت سازمان بسیج شهرداری تهران آغاز شد.

محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به آغاز نخستین دوره راهیان نور شهر تهران، گفت: این برنامه تلاش دارد روایت مقاومت، ایثار و فداکاری را از دل جغرافیای پایتخت برای نسل امروز بازگو کند. در این طرح، مجموعه‌ای از نقاط شاخص شهر تهران که با حوادث و رخدادهای دفاعی و مقاومت مردم در جنگ‌های اخیر پیوند دارند، در قالب یک خط سیر روایت‌محور طراحی شده و کاروان‌های اعزامی با حضور در این نقاط، ضمن بازدید از یادمان‌ها، در برنامه‌های روایتگری و تبیینی شرکت می‌کنند. مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: یکی از بخش‌های پایانی این مسیر، حضور کاروان‌ها در بهشت زهرا(س) و زیارت مزار شهدای جنگ‌های اخیر است که در آن شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان، مسیر روایت را از محل‌های وقوع حوادث تا آرامگاه شهیدان دنبال می‌کنند؛ مسیری که تلاش دارد پیوند میان تاریخ، خاطره، ایثار و مسئولیت اجتماعی نسل امروز را برای مخاطبان ملموس‌تر کند.