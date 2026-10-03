نکوداشت یک سردار در اکران فیلم

آیین نکوداشت سردار شهید سیدمحمد صنیع‌خانی، بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه، همزمان با اکران مستند «ایستاده در کنار تیمز» با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان، خانواده‌های شهدا و همرزمان این شهید، در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره سردار شهید سیدمحمد صنیع‌خانی، از فرماندهان حوزه پشتیبانی و ترابری سپاه در دوران هشت سال دفاع مقدس، گرامی داشته شد. سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: شهید سیدمحمد صنیع‌خانی نه‌تنها یک فرمانده عملیاتی، بلکه شخصیتی محبوب و دلسوز برای نیروهای تحت امر خود بود که با مدیریت جهادی، چرخ‌های ترابری سنگین را در سخت‌ترین شرایط جنگی به حرکت درآورد. او همان پاسدار و فرمانده جوانی بود که در کنار مردان بزرگی چون محسن رضایی، محسن رفیق‌دوست و شهید حسن طهرانی‌مقدم، آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشت و نقشی اساسی در مدیریت جنگ ایفا کرد. در بخش دیگری از این مراسم از زهره نجف‌زاده تهیه‌کننده مستند و سیدمصطفی موسوی‌تبار کارگردان این اثر در کنار سیدموسی صنیع‌خانی پدر شهید تجلیل شد. در پایان این مراسم، مستند «ایستاده در کنار تیمز» به نمایش درآمد؛ مستندی که پیش از این موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده است. این مستند به فعالیت‌های شهید سیدمحمد صنیع‌خانی و نقش کمتر دیده‌شده نیروهای پشتیبانی و ترابری در دوران دفاع مقدس می‌پردازد و روایت فعالیت‌های این شهید در دوران جنگ تا سال‌های پایانی زندگی او را به تصویر می‌کشد.