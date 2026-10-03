کتاب تقریظ شده رهبر شهید در ترکیه منتشر شد
رمان «معبد زیرزمینی» نوشته معصومه میرابوطالبی، که به تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز مزین شده است، با ترجمه دویگو شنسس به زبان ترکی استانبولی منتشر و روانه بازار کتاب ترکیه شد.
این اثر با عنوان «معبد زیرزمینی» و از سوی انتشارات «اونسوز» در ترکیه منتشر شده است. داستان کتاب درباره نوجوانی به نام الیاس است که داوطلبانه راهی مناطق جنگی جنوب کشور میشود و در ادامه به گروهی از مقنیهای باسابقه به سرپرستی شهید غلامحسین رکنآبادی میپیوندد؛ گروهی که مأموریت حفر کانالی زیرزمینی در منطقه کرخه و در زیر مواضع دشمن را برعهده دارند. میرابوطالبی در این رمان با ترکیب وقایع واقعی جنگ و روایت داستانی، مسیر رشد روحی یک نوجوان در شرایط جنگی و نقش شهید رکنآبادی و مقنیهای یزدی را روایت کرده است. این کتاب پیش از این با تقریظ رهبر شهید انقلاب مورد توجه قرار گرفته بود.