رابرت دنیرو: ترامپ یک خوک کلاهبردار است!

هنرپیشه ‌هالیوودی، رئیس‌جمهور آمریکا را فردی نالایق، دلقک و بی‌عرضه خواند.

«رابرت دنیرو» بازیگر سینمای آمریکا در پیامی تصویری در صفحه مجازی‌اش با انتقاد شدید از برنامه‌های غلط و عملکرد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا گفت: او یک آدم بی‌عرضه، پست و حقیر است.

ترامپ، ‌یک خوک، یک کلاهبردار، چرت و پرت‌گو و دروغگو و یک آدم احمق است که اصلا خودش هم نمی‌داند درباره چه چیزی حرف می‌زند، تحقیق نمی‌کند، برایش اهمیتی هم ندارد، فکر می‌کند که دارد جامعه را بازی می‌دهد، مالیاتش را هم نمی‌دهد. ترامپ یک احمق به تمام معنا است.‌

دنیرو همچنین افزود: «کالین پاول» وزیر خارجه اسبق آمریکا، بهتر از همه توصیفش کرده و گفته که، ترامپ باعث یک فاجعه ملی شده و شرمساری برای آمریکایی‌ها به‌وجود آورده است. این بازیگر ‌هالیوودی گفت: اینکه کشور ما به این نقطه رسیده و این احمق و این دلقک به چنین جایگاهی رسیده است، واقعا من را عصبانی می‌کند. ترامپ دیوانه می‌گوید هر وقت دلش بخواهد دوست دارد مردم را با مشت بزند، خب من هم دوست دارم یک مشت توی صورت خودش بزنم.