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کد خبر: ۳۳۹۲۳۱
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
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اهتزاز پرچم مزین به امضای مادران شهدای میناب در دانشگاه شریف

با ابتکار دانشجویان، پرچم امضاشده به‌دست مادران شهدای دانش‌آموز میناب به‌زودی در دانشگاه شریف نصب می‌شود.
در راستای اجرای برنامه اهتزاز پرچم ایران در دانشگاه‌های کشور قرار است روز دوشنبه (13مهرماه)، ابرپرچم ایران طی مراسمی در دانشگاه صنعتی شریف نصب شود.
یکی از گروه‌های دانشجویی این دانشگاه با انتشار فیلم و عکس‌هایی در این خصوص اعلام کرده است: پرچمی که قرار است به دانشگاه‌مان بیاید، مسیر طولانی را تا تهران طی کرده است، سرتاسر میناب را گشته و به‌دست هم‌کلاسی‌های شهیدان میناب، امضا شده است و مادران میناب نه‌تنها دست‌خطشان، بلکه خون‌دل‌های‌شان را همراه این پرچم کردند.

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