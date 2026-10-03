آمریکا فقط یک گزینه واقعی دارد و آن هم فرار از منطقه غرب آسیا است

سرویس سیاسی-

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا همواره اعلام می‌کند که همه گزینه‌ها را روی میز دارد، اما اکنون کیسه‌اش از هر گزینه‌ای خالی است و فقط یک گزینه واقعی دارد؛ آن هم فرار از منطقه غرب آسیا است.

عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با کیهان درباره محاصره هوائی ایران و راهکارهای مقابله با آن اظهار کرد: آمریکا همواره اعلام می‌کند که همه گزینه‌ها را روی میز دارد، اما اکنون کیسه‌اش از هر گزینه‌ای خالی است و فقط یک گزینه واقعی دارد؛ آن هم فرار از منطقه غرب آسیا است. اما تا آن هنگام، همچنان سعی می‌کند در فضائی مملو از لاپوشانی، شکست‌های خود را پوشیده دارد.

وی افزود: یکی از کارهایی که این روزها آمریکایی‌ها انجام داده‌اند و کاملاً نشانگر استیصال آن‌هاست، تحریم هوائی ملتی است که با ۱۵ کشور دیگر همسایه است. عملاً تحریم در این بخش نمی‌تواند چاره‌ساز آمریکایی‌ها باشد، البته می‌تواند به ایرانیان بار دیگر یادآور شود که آمریکا در خصومت با ایران حد و مرزی نداشته و ندارد. آن‌ها یکپارچگی ملت ایران، تمامیت ارضی و قلمرو سرزمینی و فشار بر ملت ایران را دنبال می‌کنند. نهایت این راه شکست آمریکاست و استقامت ایرانیان کارساز خواهد بود.

ایران دوست روزهای سخت عراق و قطر بود

مقتدایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع این محاصره چه راهکارهای دیپلماتیک، حقوقی، میدانی و نظامی پیش‌بینی شده و در آینده چگونه با این موضوع مواجه خواهیم شد، خاطرنشان کرد: ایران نشان داده است که با دوستان خود در مقاطع سخت همراهی‌های قابل توجهی داشته است. قطری‌ها روزگاری قرار بود توسط عربستان بلعیده شوند؛ ایران چنین اجازه‌ای نداد. در عراق نیز آنچه داعش می‌خواست اگر انجام نشد، در نتیجه رشادت‌های جوانان غیور محور مقاومت و درایت فرماندهانی همچون حاج قاسم سلیمانی بود.

ایران با هر وضعیتی می‌تواند

امنیت ملی خود را محقق کند

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مهم آن است که آمریکایی‌ها از این منطقه رفتنی هستند. آن‌ها دیر یا زود پایشان از منطقه بریده خواهد شد، اما همسایگان در کنار همدیگر می‌مانند.