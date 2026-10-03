سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس گفت: قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار

شود.

علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی روز شنبه (11مهرماه) از اعلام تاریخ اولیه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد و گفت: با پیگیری ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ پیشنهادی اولیه مهر بود که با توجه به حوادث دیگر، برگزار نشد و شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: ۲ ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار شود.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌ها در نهایت قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح فرآیند برگزاری انتخابات گفت: در برخی مناطق کشور، ممکن است امکان برگزاری انتخابات نباشد و به این ترتیب، احتمال می‌رود انتخابات به صورت سراسری نباشد، اما سازوکار اجرائی و نظارتی متفاوتی خواهد داشت.

به گزارش مهر، علی کشوری تأکید کرد: مقرر شد وزارت کشور و نهادهای مرتبط، مناطقی که امکان برگزاری انتخابات نیست را مشخص کند و در سایر مناطق، برگزار شود.