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کد خبر: ۳۳۹۲۲۹
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
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سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات:

انتخابات شوراها هشتم یا پانزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس گفت: قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار 
شود.
علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی روز شنبه (11مهرماه) از اعلام تاریخ اولیه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد و گفت: با پیگیری ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ پیشنهادی اولیه مهر بود که با توجه به حوادث دیگر، برگزار نشد و شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: ۲ ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار شود.
وی افزود: در ادامه پیگیری‌ها در نهایت قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح فرآیند برگزاری انتخابات گفت: در برخی مناطق کشور، ممکن است امکان برگزاری انتخابات نباشد و به این ترتیب، احتمال می‌رود انتخابات به صورت سراسری نباشد، اما سازوکار اجرائی و نظارتی متفاوتی خواهد داشت.
به گزارش مهر، علی کشوری تأکید کرد: مقرر شد وزارت کشور و نهادهای مرتبط، مناطقی که امکان برگزاری انتخابات نیست را مشخص کند و در سایر مناطق، برگزار شود.

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