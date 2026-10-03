رئیس جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر همبستگی خود با تهران در برابر فشارهای اقتصادی خواهان بازگشایی تمام فرودگاه‌های این کشور مقابل پروازهای ایران شد.

«سید عمار حکیم»، رئیس جریان حکمت ملی عراق از تلاش‌های دولت و نخست‌وزیر این کشور برای از سرگیری مجدد پروازها از فرودگاه بین‌المللی نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه قدردانی کرد. وی اضافه کرد که این تلاش‌ها باعث از سرگیری پروازهای هوائی ایران از فرودگاه نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه شد؛ اقدام مهمی که در تسهیل حرکت بیماران، زائران و مسافران و همچنین حمایت از گردشگری و ارتباطات میان دو ملت نقش دارد. به گزارش مهر، وی همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اعلام و تصریح کرد که تلاش‌ها برای بازگشایی تمام فرودگاه‌های عراق مقابل پروازهای هوائی میان دو کشور باید ادامه پیدا کند.