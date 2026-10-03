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کد خبر: ۳۳۹۲۲۱
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
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ولایتی خطاب به حاکمان امارات:

امنیت وارداتی تاریخ مصرف دارد

ولایتی خطاب به حاکمان امارات گفت: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد درباره جزایر تاریخی ایران ادعا 
می‌کند.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم  انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل، روز شنبه (11 مهرماه) با انتقاد شدید از حاکمان امارات و در رد ادعاهای واهی و توخالی آنها درباره جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد دربارۀ جزایر تاریخی ایران ادعا می‌کند.
به گزارش تسنیم، ولایتی در صفحه خود در فضای مجازی آورده است:
1) همسایه می ماند و مهمان می‌رود.
کشوری که عمر سیاسی اش به نیم قرن نمی رسد، از تریبون سازمان ملل درباره جزایری ادعا می کند که در  اسناد و نقشه های تاریخی قرون گذشته با نام ایران ثبت شده‌اند. جغرافیا با بیانیه عوض نمی شود. تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ایرانی بوده اند و ایرانی می مانند.
2) یک هفته پس از پذیرایی گرم از نتانیاهو، سخن گفتن از «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» بیش از آنکه ادعا باشد، تناقض است. افکار عمومی از قاهره تا بیروت این دوگانگی را قضاوت می کنند.
تجربۀ منطقه نشان داده است که امنیتِ وارداتی تاریخ مصرف 
دارد.

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