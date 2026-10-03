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کد خبر: ۳۳۹۲۲۰
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
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سردار جوانی:

نامه سپاه، روایت‌های دروغین امپراتوری رسانه‌ای غرب را فرو می‌ریزد

معاون سیاسی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نامه سپاه به مردم‌ آمریکا پاسخی راهبردی به پرسش‌های بنیادین افکار عمومی غرب است.
سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نامه سپاه به مردم آمریکا گفت: نامه آگاهی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جامعه آمریکا با بهره‌گیری از ادبیاتی محترمانه و مبتنی بر فرهنگ غنی تمدنی و آموزه‌های انبیای الهی، پاسخی راهبردی به پرسش‌های بنیادین افکار عمومی غرب به‌شمار می‌رود. وی افزود: این پیام هوشمندانه با بازخوانی ابعاد 48 سال خصومت‌ورزی کاخ سفید از کودتای 28 مرداد تا تحمیل نبرد اخیر شکست مطلق محاسبات توهم‌آمیز دشمن در براندازی نظام، تجزیه ایران و نابودی تمدن اسلامی ایرانی را به اثبات می‌رساند.
سردار جوانی خاطرنشان کرد: افشای ناکامی کامل تمامی اهداف 13 گانه جبهه استکبار از جمله تسلط بر منابع انرژی و تنگه هرمز، روایت‌های دروغین امپراتوری رسانه‌ای غرب را فرو می‌ریزد و ابعاد شکست قمار سیاسی و نظامی آمریکا را برای افکار عمومی و نخبگان جهانی آشکار
می‌سازد.

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