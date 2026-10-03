انهدام ۴ شبکه خرابکاری خیابانی و بازداشت ۳۱ عامل اصلی دشمن

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای تأکید کرد: ۴ شبکه خرابکاری خیابانی منهدم و ۳۱ عامل اصلی و مرتبط با دشمن بازداشت

شدند.

وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری ۴ شبکه خرابکاری خیابانی مشتمل بر ۳۱ تن از عوامل اصلی (لیدرها)، مرتبطین و تخریب‌گران اموال عمومی و شخصی در شهرستان سیرجان استان کرمان خبرداد.

در این بیانیه آمده است: اعضای ۴ شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند. این مزدوران دشمن آمریکایی- صهیونی در قالب شبکه‌هایی با نام‌هایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامه‌ریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوان‌های سراسری بودند. همچنین اعضای این شبکه‌های مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربین‌های شهری در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند.

وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده‌ای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربین‌های شهری و ساختمان‌ها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح را انجام داده بودند. وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@ با تیک آبی گزارش کنند.