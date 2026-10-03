امام جمعه بغداد از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل منطقه، به‌ویژه مسئله غزه، تمجید کرد و این ادعا را که این حمایت صرفاً با انگیزه منافع ایران صورت گرفته است، رد کرد.

آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد تصریح کرد که خروج نظامیان(تروریست) آمریکایی از عراق در موعد مقرر باید به‌صورت کامل انجام شود و لازم است اطمینان حاصل شود هیچ نیروی آمریکایی تحت عنوان آموزش یا عناوین دیگر در این کشور باقی نماند.

وی با اشاره به تأکید مسئولان عراقی بر خروج کامل نظامیان تروریست آمریکایی و متحدانشان از عراق ابراز امیدواری کرد که این اظهارات صحت داشته باشد؛ با این حال گفت تجربه‌های گذشته سبب شده است مردم عراق نسبت به وعده‌های آمریکا اطمینان کامل نداشته باشند.

آیت‌الله الموسوی با طرح این پرسش که علت واقعی خروج نظامیان آمریکایی از عراق چه بوده است، نسبت دادن این خروج صرفاً به مذاکرات یا درخواست دولت عراق را رد کرد و گفت: آمریکا تا آخرین لحظات خواهان حفظ نیروهای خود در عراق، به‌ویژه در شمال این کشور بود.

وی تصریح کرد: این مقاومت اسلامی در عراق بود که آمریکا را به خروج وادار کرد و با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و محل استقرار نیروهای آمریکایی، زمینه خروج آنان را فراهم کرد؛ اگر مقاومت نبود، نیروهای آمریکایی عراق را ترک نمی‌کردند.

آیت‌الله الموسوی همچنین درباره تضعیف مقاومت یا کم‌اهمیت جلوه دادن سلاح آن هشدار داد و گفت: چنین اقدامی عراق را در برابر آمریکا آسیب‌پذیر خواهد کرد و ممکن است زمینه بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی به این کشور را فراهم کند.

امام جمعه بغداد خروج ذلت بار نظامیان تروریست آمریکایی را شکست پروژه آمریکا در عراق و منطقه دانست.

آیت‌الله الموسوی در ادامه با اشاره به تحولات عراق و مواضع برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای گفت: برخی از این کشورها به حمایت آمریکا متکی بوده‌اند، اما تحولات منطقه نشان داده است که توان آمریکا برای تأمین امنیت و حمایت از متحدانش محدود است و این کشور قادر به حفاظت از همه متحدان خود نیست.

به گزارش تسنیم، امام جمعه بغداد درباره مفهوم حاکمیت نیز تأکید کرد: حاکمیت به این معناست که دولت عراق در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشد و در برابر اراده هیچ کشور خارجی، اعم از آمریکا، عربستان، ترکیه، اردن یا ایران، تسلیم نشود.

آیت‌الله الموسوی با انتقاد از ضعف موضع عراق در قبال برخی کشورهای همسایه و به طور خاص حکومت کویت، به موضوع خور عبدالله و روابط عراق و کویت اشاره کرد و گفت: دولت قدرتمند دولتی است که از حقوق و کرامت عراق دفاع کند و اجازه ندهد اراده‌های خارجی بر این کشور تحمیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل منطقه، به‌ویژه مسئله غزه، تمجید کرد و این ادعا را که این حمایت صرفاً با انگیزه منافع ایران صورت گرفته است، رد کرد.

امام جمعه بغداد تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل امت اسلامی هزینه‌ها و فشارهای زیادی را متحمل شده است.

آیت‌الله الموسوی بر ضرورت برخورداری عراق از تصمیم مستقل و عناصر قدرت لازم برای حفظ حاکمیت و کرامت این کشور تأکید کرد و گفت حاکمیت صرفاً یک شعار نیست، بلکه موضعی سیاسی و عملی برای حفظ منافع مردم عراق است.