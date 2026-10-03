گفت: «جی‌دی‌ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرده است که عمل پلید ترامپ در جنایت وقیحانه و کثیف ماجرای اپستین را توجیه کند!

گفتم: مگر می‌شود این جنایت وحشیانه و شرم‌آور را توجیه کرد؟! حالا چی گفته است؟!

گفت: ونس می‌گوید: «‌دشمنی اپستین با ترامپ به این علت بود که ترامپ او را به پلیس معرفی کرده بود‌»!

گفتم: مردک فلان‌فلان شده از پله دوم حرکت کرده و نگفته که ترامپ به خاطر انتشار دو فیلم از وی که نشان‌دهنده تجاوز ترامپ به یک دختر ۸ ساله و خوردن گوشت آن دخترک مظلوم از اپستین شکایت کرده بود و بعد هم پلیس در زندان اپستین را به قتل رسانده بود.

گفت: کثافت‌های پلید، مردم را مثل خودشان احمق تصور کرده‌اند که برای سفید کردن کارنامه ترامپ، این دروغ‌ها را می‌بافند؟!

گفتم: نوکر یکی از خان‌ها یک کیسه گندم را برای آرد کردن به آسیاب برده بود و تا نوبتش برسد با اراذل قمار کرده و پول خودش و کیسه گندم را باخته بود. خان که به سراغش آمد، مشغول خوردن نان و ماست بود و چند داستان دروغ را سرهم کرد. خان با عصبانیت کاسه ماست را به سر نوکرش کوبید. نوکرش گفت؛ خدا را شکر که هم حساب پس دادم و هم روسفید شدم!