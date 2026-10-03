فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۲۱۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ماست‌مالی!(گفت و شنود)

گفت: «جی‌دی‌ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرده است که عمل پلید ترامپ در جنایت وقیحانه و کثیف ماجرای اپستین را توجیه کند!
گفتم: مگر می‌شود این جنایت وحشیانه و شرم‌آور را توجیه کرد؟! حالا چی گفته است؟!
گفت: ونس می‌گوید: «‌دشمنی اپستین با ترامپ به این علت بود که ترامپ او را به پلیس معرفی کرده بود‌»!
گفتم: مردک فلان‌فلان شده از پله دوم حرکت کرده و نگفته که ترامپ به خاطر انتشار دو فیلم از وی که نشان‌دهنده تجاوز ترامپ به یک دختر ۸ ساله و خوردن گوشت آن دخترک مظلوم از اپستین شکایت کرده بود و بعد هم پلیس در زندان اپستین را به قتل رسانده بود.
گفت: کثافت‌های پلید، مردم را مثل خودشان احمق تصور کرده‌اند که برای سفید کردن کارنامه ترامپ، این دروغ‌ها را می‌بافند؟!
گفتم: نوکر یکی از خان‌ها یک کیسه گندم را برای آرد کردن به آسیاب برده بود و تا نوبتش برسد با اراذل قمار کرده و پول خودش و کیسه گندم را باخته بود. خان که به سراغش آمد، مشغول خوردن نان و ماست بود و چند داستان دروغ را سرهم کرد. خان با عصبانیت کاسه ماست را به سر نوکرش کوبید. نوکرش گفت؛ خدا را شکر که هم حساب پس دادم و هم روسفید شدم!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سران محترم سه قوه، لطفاً خودتان بخوانید!(یادداشت روز)

اینجا چه می‌کنی؟!(گفت و شنود)

دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان آقایان مشغول دیده‌بوسی با شیخ فتنه!

جنگ، اولین فرصت واقعی ایران برای خارج‌کردن آمریکا از منطقه است

سردار شهید محمد شیرازی نوکری ولایت را افتخار می‌دانست

کمدی بی‌ریا

کسب 3 طلا توسط کشتی آزاد و تکواندو کاروان ایران در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد

تقلای ترامپ برای فرار از بحران و شکست همزمان با ناتوانی از بازگشایی تنگه هرمز

تکنولوژی و نشانه‌ای از دین شیطانی

هدیه به خوانندگان