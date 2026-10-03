* باید امت مبعوث شده کمربندها را سفت کنند و طبق فرمایش امیرالمؤمنین حیدرکرار، جمجمه‌ها را به خداوند عاریه دهند و چشم‌ها را به انتهای لشکر دشمن بدوزند و دندان‌ها را بر هم ساییده و پاها را بر زمین کوبیده و چنان اراده آهنینی به دشمن نشان دهند که امیدش از ما، سرزمین ما، اعتقادات ما، منافع ما، سیاست‌های ما و از متحدین ما قطع شود و به یاری خدا این‌گونه خواهد شد. ان‌شاءالله

میرمحکم

* آن‌چه آل‌سعود درخصوص حمله انصارالله به عربستان و پیشروی به‌ سمت شهر‌های مقدس مکه و مدینه عنوان می‌کند برای توجیه عملکرد خشونت‌بار خود در یمن طی سال‌های گذشته است تا افکار عمومی جهان اسلام را منحرف و به اشتباه به سمت یمن معطوف کنند!

شوندی

*ژنرال «کنت ویلسباخ» رئیس ستاد نیروی ‌هوایی آمریکا می‌گوید؛ ارتش ایالات‌ متحده چندین دهه درحاشیه‌ای امن عملیات می‌کرد؛ اما آسیب‌های ناشی از حملات ایران نشان می‌دهد که آن روزها به پایان رسیده است. در طول چهل روز جنگ، نظامیان ما ۱۲۰۰ بار در وضعیت هشدار قرمز قرار گرفتند! چرا از آمار واقعی کشته‌ها و مجروحین‌تان سخن نمی‌گویید؟

صیدی

* محاصره دریایی ایران یک‌ روز بعد از بازگشت هیئت مذاکراتی ایرانی از اسلام‌آباد شروع شد، این‌بار آمریکا حتی منتظر بازگشت هیئت مذاکراتی ایران نشد و محاصره هوایی را زودتر شروع کرد! قابل توجه غرب‌گرایان!

متینی

*برای محاصره دریایی اقدام لازم و درلحظه انجام نشد، درنتیجه محاصره هوایی آغاز شده است، اگر دیر بجنبیم آیا محاصره زمینی نمی‌شویم؟

کاشی

*دنیای مادی اغلب اینها را در جدول قدرت می‌گذارد: ثروت، جمعیت، ارتش، سلاح، فناوری، منابع، بازار و ائتلاف‌ها؛ اما دین؛ ایمان، صبر، تقوا، وفاداری، شهادت، نصرت حق، نترسیدن از غیر خدا، استقامت و اثرگذاری و... چیزهای دیگری را هم وارد محاسبه می‌کند! إِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم.

ملایی

*جایگاه و محل سخنرانی امام خامنه‌ای شهید(ره) در فروردین‌ماه سال 78 مصادف با عید قربان در جوار یادمان شهدای شلمچه همواره یکی از مکان‌های موردتوجه ویژه زائران این یادمان بوده، اما در سال‌های اخیر در حین بازسازی، یادمان حذف گردیده است. این موضوع موجب گله زائرانی که توفیق تشرف و زیارت از این یادمان را داشته، به‌خصوص افرادی که پس از شهادت پدر امت(ره) از این یادمان بازدید نموده‌اند، گردیده است. از متولیان و مسئولان خدوم یادمان شهدا انتظار می‌رود نسبت به احیای این جایگاه که مزین به کتبه‌ای منقش به توضیحات حضور حضرت امام سید‌علی خامنه‌ای(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) رهبر شهید انقلاب بوده نمایند.

جمعی از زائران راهیان نور

* رسیدگی به معضلات اجتماعی و ناهنجاری‌های جامعه از وظایف سران قوا است! به نظر باید به فوریت تدبیری برای مهار نقشه دشمن بنمایند.

احمدی مازندران

*دستگاه دیپلماسی! شما باید منعکس‌کننده مطالبات امت مبعوث باشید. آیا نشنیدید فریاد انتقام، تنبیه متجاوز، دریافت خسارت و...؟ هزینه نظام را سنگین نکنید مثل امت یمن کار را تمام کنید. فرسایشی کردن جنگ خواسته دشمن است. اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/ اشک کباب باعث طغیان آتش است.

تبحری

* ۸ مهر آمریکا از آخرین پایگاه‌های خود در عراق اخراج شد. این خروج،

۲۳ سال پس از حمله آمریکا و متّحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳ انجام شد که ترجمه عملیاتی اخراج آمریکا از منطقه است. جا دارد چندین روز مردم در ایران و عراق این موفقیت بزرگ را جشن گرفته و مانور رسانه‌ای بزرگی از شکست آمریکا در منطقه و تحقق نظم جدید به دنیا مخابره کنند. چراکه هم‌اکنون دنیا ناظر تحقق وعده امام شهید برای اخراج آمریکا از منطقه است.

دیلمی

*حالا که سختی زندگی در غربت و بن‌بست مالی، سلبریتی‌های به خارج پناهنده شده را دوباره به مقصد وطن کشانده، روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند از یک «پرونده قضائی و سوابق ساختارشکنانه»، یک «مظلومیت هنری» بسازند. دستگاه قضا باید هوشیار باشد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق بدون تبعیض «حاکمیت قانون» است.

میرزایوسف

*اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و تعطیلی پایگاه‌های نظامی آن در این کشور واقعه بسیار بزرگی است. دولت شرور آمریکا که نزدیک ۸۰ سال پایگاه‌های نظامی خود را در ژاپن و آلمان حفظ کرده ولی در ۲۳ سال اخیر دو بار ناگزیر به تخلیه عراق از نظامیان شرور خود شده است. از یاد نبریم ترامپ نحوه خروج نظامیان آمریکا از افغانستان را شکست دولت آمریکا خواند اما حالا که خود ناگزیر به آن در عراق شده با پررویی تمام، شیپور پیروزی می‌زند.

شمسائی

*حال که آقای زاکانی شهردار تهران خبر از تلاش برای تورم صفر و مهار قیمت چند کالای اساسی را داده، یک روزنامه زنجیره‌ای تیتر زده زاکانی را برکنار کنید. بنویسید این مسأله طبیعی نیست. این جماعت برای رسیدن به اهداف خود با پایین آمدن تورم هم مشکل دارند.

عطائی

*اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اینکه تنگه هرمز ظرف دو سال آینده بی‌اهمیت خواهد شد، کاملاً اشتباه است. این کوته‌فکر نمی‌داند که تنگه هرمز فقط برای انتقال نفت و گاز اهمیت ندارد بلکه مسیر مهمی برای انواع تجارت محسوب می‌شود.

نیک‌نام

*اقدام شهرداری تهران مبنی بر عرضه کالاهای اساسی بدون تورم تا فروردین ۱۴۰۶، اقدامی مثبت و راهگشا در این شرایط حساس است که می‌تواند با حذف دلال‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی مردم را حل کند.

براری

*شیطان بزرگ و دزد دریایی نزدیک ۶ میلیون بشکه نفت ایران را سرقت کرده و درحال حرکت به سمت آمریکاست! چطور دستگاه دیپلماسی دنبال مذاکره و توافق با این دزد و سارقان است؟

ترابی

* متأسفانه دلار می‌تازد و تدبیری اندیشیده نمی‌شود. قبلاً با افزایش نرخ دلار مسئولان دولتی جلساتی برگزار و بسته‌های جدیدی ارائه می‌کردند که قدری التهاب بازار کم شود. اما الان خیال خودشان را راحت کرده‌اند که جنگ است! آقایان! روسیه هم ۵ سال در تحریم و جنگ است ولی چطور تورم ۶ درصد است؟!

قنبری

*متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی کنونی بانک‌ مرکزی دچار نوعی وادادگی ارزی شده است و خودش هم با افزایش نرخ ارز بازار رسمی وضعیت را بدتر می‌کند؟ آقایان دولتی نمی‌خواهند اقدام مؤثری کنند؟

جوادی

*ارزپاشی برای مهار بازار ارز، سیاستی اشتباه و آتش‌زدن به ذخایر کشور است. ذخایری که باید پشتوانه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم باشد، چرا باید صرف پاسخ‌گویی به تقاضای سوداگری و خروج سرمایه شود؟

ابراهیم‌گیل

* چرا مجلس شورای اسلامی در برابر جهش شدید قیمت ارز واکنشی ندارد؟ چرا هیچ‌کاری برای اصلاح قوانین ارزی نمی‌کند و چرا وزیر اقتصاد و بانک‌ مرکزی را بازخواست نمی‌کند؟!

کرمی

* طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ 160 تن نقره در قالب کنسانتره از کشور خارج شده است. چه کسانی چوب حراج به ثروت کشور زده‌اند؟ مسئولان مربوطه چه می‌کنند؟

ملاحی

*یکی از دلایل مهم تحرکات و اقدامات کوری که کردهای تجزیه‌طلب شروع کرده‌اند، به خاطر این است که اکنون این گروهک‌ها به‌شدت از سوی آمریکا تحت فشار هستند و باید پاسخ بدهند کمک‌های مالی و تسلیحاتی را چه کرده‌اند، فلذا با این کارها می‌خواهند نشان دهند همچنان توان عملیاتی خود را حفظ کرده و مهره قابل اعتمادی برای مزدوری و خیانت به میهن هستند.

کمال‌آبادی

*همه هنرمندان کشورمان مانند لاله مرزبان نیستند که کشورشان را به ثمن بخس به بیگانگان بفروشند. در اخبار آمده بود فاطمه پالیزبان کارگردان فیلم کوتاه، جایزه خود در جشنواره بین‌المللی پرواز را به حسین محمدی جانباز راه وطن پای لانچر تقدیم کرد.

ابوالقاسمی