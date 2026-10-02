*با تسلط انصارالله بر تنگه باب‌المندب و موقعیت ژئوپلیتیک یمن، خواهیم دید که این جایگاه باعث می‌شود تحریم‌های یمن برداشته شود و موقعیت قانونی و سیاسی صنعا تحکیم شود و با گذشت زمان، کشورهای جهان حاکمیت دولت صنعا را به رسمیت خواهند شناخت و این احتمال وجود دارد که یکپارچه‌سازی یمن نیز شتاب بیشتری به خود بگیرد. در یک کلام یمن، آبستن حوادث عجیبی در سطح دنیا خواهد بود.

فداکار

*سلام بر سیدالشهدای مقاومت شهید سیدحسن نصرالله؛ فرماندهی که حالا در همسایگی خدا با توانی بیشتر، قطعاً یارانش را فرماندهی می‌کند تا پای این جرثومه‌های فساد و تباهی اشغالگر صهیونی را از سرزمین‌های مقدس کوتاه نماید.

زمانی

*هفت ماه ایستادگی ملت قهرمان‌مان نشان‌ داد که ستون اصلی قدرت ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی این مردم هستند و مسئولان باید قدر این ملّت را بدانند و برای حل مشکلات‌شان لحظه‌ای دریغ نورزند.

رسولی

*شیطان بزرگ و رژیم صهیونی کور خوانده‌اند که با به شهادت‌ رساندن صدها نفر مثل شهید بهشتی، رجایی، باهنر، مطهری، حاج قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرالله و مهم‌تر از همه، امام خامنه‌ای؛ جریان فکری و اجتماعی ایران پایان می‌یابد. یکی از ویژگی‌های مهم انقلاب اسلامی این بوده که شهادت، در موارد متعدد به جای پایان دادن به مسیر، به تولید نسل بعدی نیرو منجر شده است.

میرانی

*سفیر آمریکا در سازمان ملل هم به بی‌محلی رهبران جهان به نتانیاهو اعتراف کرد و نوشت: واقعاً تأسف‌آور است که می‌بینیم این‌همه سفیر سازمان ملل در اعتراض به اسرائیل جلسه را ترک می‌کنند، در حالی که تعداد سفیرانی که در اعتراض به ایران جلسه را ترک کردند، نزدیک به این میزان نبود. آن چیزی که این سفیر باید بداند این است که این حرکت، پیروزی ایران و در ادامه اضمحلال و نابودی اسرائیل را نوید می‌دهد.

مهلوجی

*در این ایام سرنوشت‌ساز، شب‌ها پیش از خواب حتماً مراقبه داشته باشیم. منتهی، یکی از مراقبه‌های مهم در کنار مراقبه از گناه و انجام واجبات این باشد که امشب در تجمعات، حاضر بودم؟ غایب بودم؟ دیر رفتم؟ توجه داشته باشیم در اندیشه سلوکی امامین انقلاب، اصل سلوک در متن اجتماعی اتفاق می‌افتد.

ظهیر‌نژاد

*وحدت یک الزام همه‌جانبه است. در زمانی که دشمن با ما دست به یقه شده، قرار نیست که خودمان هم با هم دست به یقه بشویم. همه ملزم به نگه‌داشت وحدت و اتحاد مقدس هستیم. منتقدان دولت ملزم به رعایت وحدت هستند و البته دولت و نزدیکانش در این کار اولی‌تر و ملزم‌تر.

کمالی

*برخی جریانات سیاسی معتقدند که تنگه هرمز امکان بی‌اثر شدن را دارد و اگر این آبراه به مدت طولانی بسته شود، خطوط دورزن می‌توانند آن را به یک مکان جغرافیایی غیرمهم تبدیل کنند. اما انفجار خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری عربستان، این تصور را باطل کرد و ثابت کرد که جایگزین‌های هرمز، خود در تیررس تهدیدات قرار دارند و نمی‌توانند نقش این آبراه راهبردی را ایفا کنند.

حسن‌آبادی

*تنگه هرمز یک سرمایه راهبردی ملی است و هر تصمیمی درباره آن باید با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشورمان و با اتکا به توان بازدارندگی و اقتدار دفاعی اتخاذ شود. دشمنان هرگز از تهدید و توطئه دست برنمی‌دارند و تنها راه حفظ این سرمایه ملی، تکیه بر قدرت بومی و اراده پولادین ملت ایران است.

قاضی‌مرادی

*ممانعت از پرواز هواپیماهای ایرانی به عراق، فقط یک چرخش دیپلماتیک نیست. بلکه حاصل یک اجبار ساختاری در نظام مالی این کشور است. چرا که عراق به‌دلیل اتصال کامل اقتصادش به فدرال‌رزرو ( بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) توان سرپیچی از دستورالعمل‌های آمریکا را ندارد و محدودیت پروازهای ایرانی نیز پیامد همین وابستگی ساختاری است.

روشن

*بحث امروز عراق درباره سلاح مقاومت، صرفاً بحث تحویل سلاح نیست. بلکه موضوع اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان دولت، نیروهای مقاومت و الزامات امنیت ملی عراق است. نظر دولت عراق بر ضرورت قرار گرفتن سلاح در چارچوب حاکمیت و قانون در کل، حرف درستی است مشروط به این که بغداد برای تثبیت اقتدار خود نشان بدهد تصمیم درباره ساختار امنیتی عراق در پایتخت این کشور گرفته می‌شود، نه در واشنگتن.

حاج‌عبداللهی

*نمایش استارلینک در نیویورک، توسط نتانیاهو در حقیقت رونمایی از زیرساخت ارتباطی یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی بود که هدف نهایی آن نه دسترسی شهروندان به شبکه جهانی، بلکه تسهیل نفوذ عملیاتی و جاسوسی در جغرافیای ایران است.

فصیحی

*مولوی شهید یوسف گرگیج که اخیراً به دست اشرار وهابی به درجه رفیع شهادت نائل گردید، قبل از شهادت در فرازی از وصیت‌نامه خود نوشته اگر به‌ دست این کوردلان (اشرار تروریست) به شهادت رسیدم مرا در گلزار شهدای زاهدان در کنار برادران شهید تشیع دفن کنید.

قطب‌الدین

*پروفسور جفری ساکس، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا درخصوص سخنرانی ترامپ در سازمان ملل موضع گرفته و گفته او (ترامپ) با این سخنرانی آمریکا را بی‌آبرو کرد. من آنجا در سالن نشسته بودم و به این جنون گوش می‌دادم. واقعاً یک جنون روان‌پریشانه بود. صحبت کردن به این شکل، با چنین ادبیات و ابتذالی تصورش هم دشوار است.

پوریوسف

*زلنسکی در سخنرانی سازمان ملل خطاب به روسیه گفته با تکنولوژی ایرانی نمی‌تواند ما را تسلیم کند. عرض می کنم چهل سال پیش چه کسی فکر می‌کرد تکنولوژی نظامی ایران به حدی برند بشود که رئیس‌جمهور یک کشوری به روسیه که ابرقدرت است، بگوید شما با تکنولوژی ایرانی دارید با ما می‌جنگید.

منعم

* حمله موردی آمریکا به نفتکش‌های ایران نه‌تنها اراده ایران را در دفاع قوی‌تر می‌کند، بلکه ناامنی در خلیج‌فارس را افزایش داده و به رشد قیمت نفت نیز منجر می‌شود. و این دقیقاً برخلاف چیزی است که اکنون ترامپ به آن نیاز دارد؛ یعنی کنترل قیمت نفت و جلوگیری از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار که امروز شاهد آن هستیم.

محبی‌فر

* از وزیر محترم علوم می‌خواهیم پاسخ بدهند چرادر نسخه جدید آیین‌نامه استخدامی اساتید، عملاً همه شرایط مهم مربوط به صلاحیت‌های عمومی را در سال 1405 حذف کرده‌‌اند.

وفابین