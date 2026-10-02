اینجا چه میکنی؟!(گفت و شنود)
گفت: ترامپ در مصاحبهای گفته است؛ «شیجینپینگ» در سفر چند روز پیش خود به آمریکا، وقتی برنامه اقتصادی مرا دید، خیلی از آن تعریف کرد و اولین چیزی که به من گفت این بود که «وای، کارتان عالی بوده است»!
گفتم: بر پدر دروغگو لعنت! چرا هیچیک از افراد حاضر در آن ملاقات چنین چیزی را نقل نکردهاند؟!
گفت: اتفاقاً ترامپ در ادامه اظهارات خود تاکید کرده است که «البته شیجینپینگ، این سخن را به زبان چینی گفته بود»!
گفتم: ولی رئیسجمهور چین اوضاع اقتصادی آمریکا را اسفناک تشریح کرده و علت آن را جنگ با ایران دانسته بود!
گفت: ترامپ گفته است، در پاسخ شیجینپینگ به ایشان گفتم؛ دیدگاه اقتصادی من در میان اقتصاددانان بینظیر است!
گفتم: از دیوانهای پرسیدند چرا تو را به تیمارستان آوردهاند؟ گفت؛ من فکر میکردم همه مردم دنیا دیوانه هستند. مردم دنیا هم مرا دیوانه میدانستند و چون اکثریت با آنها بود، مرا به اینجا آوردند!