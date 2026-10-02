فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۲۱۱
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سه نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، هدف قرار گرفتند

نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس اعلام کرد که در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آنها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.
مدیریت آبراه خلیج‌فارس روز پنجشنبه (9 مهرماه) با انتشار پیامی در حساب کاربری خود نوشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آن‌ها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.
مدیریت آبراه خلیج ‌فارس تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفتکش‌های 
AL RUWAIS‌ SINBAD و MERSIN PROSPERITY 
چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌ 
بودند.
در این پیام آمده است: نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج‌فارس (PGSA) نیز درج شده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کمدی بی‌ریا

تکنولوژی و نشانه‌ای از دین شیطانی

همه‌چیز متفاوت خواهد بود

آموزش تاب‌آوری و مدیریت بحران به کودکان در «سپر رنگی»

مرثیه‌ای برای تئاتر

انگیزه طلبگی

پشتیبانی؛ حلقه اتصال تجربه دفاع ‌مقدس با جنگ‌های 12روزه و رمضان

مکتب کاظمی از نبرد تا مدیریت

آخرین بدرقه

اگر زودتر شناخته بودمش...