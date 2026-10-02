سه نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، هدف قرار گرفتند

نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس اعلام کرد که در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آنها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

مدیریت آبراه خلیج‌فارس روز پنجشنبه (9 مهرماه) با انتشار پیامی در حساب کاربری خود نوشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آن‌ها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

مدیریت آبراه خلیج ‌فارس تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفتکش‌های

AL RUWAIS‌ SINBAD و MERSIN PROSPERITY

چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌

بودند.

در این پیام آمده است: نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج‌فارس (PGSA) نیز درج شده است.