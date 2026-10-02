جنگ، اولین فرصت واقعی ایران برای خارجکردن آمریکا از منطقه است
نشریه تحلیلی فارن افرز در گزارشی مینویسد: تهران ظاهراً قصد ندارد منتظر حمله بعدی بماند. هدف نهائی نیز الزاماً شکست نظامی آمریکا نیست؛ بلکه بالا بردن
تدریجی هزینه حضور آمریکا در خاورمیانه است؛ تا جایی که واشنگتن به این نتیجه برسد ماندن در منطقه ارزش این هزینه را ندارد.
به گزارش کیهان، رسانه تحلیلی فارن افرز در مطلبی با عنوان «استراتژی تهران برای بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه» به وضعیت جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و شرایط خوب ایران میپردازد. در ادامه به بخشهای از خبر این رسانه تحلیلی میپردازیم.
به نظر میرسد این روزها، روزهای خوبی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. پس از سالها انزوای دیپلماتیک، خفهشدن اقتصادی و مورد حمله نظامی قرار گرفتن، رژیم ایران با سناریوی کابوسوار خود یک جنگ تمامعیار با اسرائیل و واشینگتن روبهرو شد و زنده ماند. ایالات متحده در ۲۸ فوریه بمباران ایران را با هدف نابودی برنامه هستهای این کشور، برنامه موشکی آن و حتی دولت آن آغاز کرد، اما در هر یک از این اهداف بهطرز چشمگیری شکست خورد.
در واقع، تهران ممکن است اکنون از زمانی که جنگ آغاز شد، قویتر باشد. این کشور با موفقیت تنگه هرمز را تصرف و آن را بست و قیمت انرژی را به آسمان فرستاد. نیروهای مسلح آن ثابت کردهاند که قادر به ادامه آسیب رساندن به پایگاههای نظامی آمریکا هستند، علیرغم بمباران شدید. حمایت آمریکا از جنگ، که همیشه ضعیف بود، کاهش یافته و خشم بینالمللی از واشنگتن افزایش یافته است. جای تعجب نیست که بسیاری از تحلیلگران فکر میکنند تهران در سال آینده همین مسیر را ادامه
خواهد داد.
مقامات ایرانی بدون شک به اینکه کشورشان چگونه در برابر اسرائیل و ایالات متحده عمل کرده، افتخار میکنند. آنها علناً به موفقیت خود بالیدهاند و حتی پیروزی اعلام کردهاند. اما در گفتوگوهای خصوصی، نخبگان رژیم کاملاً مضطرب باقی ماندهاند. آنها میدانند که ایالات متحده ابزارها و تاکتیکهای زیادی دارد که میتواند برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند، و نگرانند عواملی که به نظر میرسد واشنگتن را عقب نگه میدارد، یعنی ذخایر رو به کاهش مهمات، افکار عمومی داخلی و مخالفت بینالمللی این موضوع را برای مقامات آمریکایی بیاهمیت کند.
مقامات ایرانی نه از آمریکا میترسند نه باج میدهند
برای ایالات متحده، این ممکن است خبر خوبی به نظر برسد. اگر تهران هنوز از واشنگتن میترسد، شاید دولت آمریکا بتواند رهبران ایران را تحت فشار قرار دهد تا امتیازاتی بدهند. اما این برداشت نادرستی از حالوهوای پایتخت ایران است. نخبگان این کشور توسط جنگی که دوستان و اعضای خانوادهشان را کشت، سختتر شدهاند. آنها ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را همانطور میبینند که اسرائیلیها حمله
۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس را میبینند. لحظهای که دشمنشان ثابت کرد حاضر است آنها را قتلعام کند، و بنابراین بهعنوان مدرکی که باید برای همیشه شکست بخورد. آنها هرگز ایمان زیادی به مذاکرهکنندگان آمریکایی نداشتند؛ اکنون عملاً هیچ ایمانی
ندارند.
تشدید تنش مستمر
و تصرف زمینی پایگاههای آمریکا
بنابراین، ایران استراتژیای را در قبال ایالات متحده اتخاذ میکند که با تشدید و تهاجم مستمر تعریف میشود. این بدان معناست که نه مسیر فعلی را ادامه خواهد داد و نه با واشینگتن سازش خواهد کرد. در عوض، شروع به انجام کارهای بیشتری برای آسیب رساندن به اقتصادهای شرکای منطقهای ایالات متحده و از بین بردن بازارهای جهانی انرژی، و همچنین گسترش حملات خود به زیرساختهای نظامی آمریکا خواهد کرد. ممکن است تلاش کند مقامات آمریکایی و اسرائیلی را ترور کند. حتی ممکن است حملات زمینی علیه همسایگان خود انجام دهد، از جمله با تلاش برای تصرف پایگاههای آمریکایی مستقر در کشورهای عربی خلیجفارس.
ایران فکر نمیکند بتواند با حضور آمریکا در خاورمیانه کنار بیاید، بنابراین حاضر است تمام توان خود را برای بیرون راندن ایالات متحده به کار گیرد. به عبارت دیگر، هدف پایدار ایران این خواهد بود که ماندن در منطقه را چنان دردناک کند که واشنگتن چارهای جز عقبنشینی بیشتر نیروهایش، پذیرش کنترل تهران بر تنگه هرمز و به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی بهعنوان یک قدرت پایدار نداشته باشد.
آمریکا دیگر در ایران
خریدار ندارد
در گذشته، برخی رهبران ایرانی فکر میکردند ممکن است بتوانند همزیستی مسالمتآمیزی با ایالات متحده در قالب مذاکره داشته باشند. اما اکنون، تقریباً هیچکس در رژیم چنین فکری نمیکند. در عوض، تهران به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده هرگز شریک با حسن نیت نخواهد بود. سابقه واشنگتن با خیانت تعریف میشود. این کشور پس از فقط گذشت سه سال از توافق هستهای ۲۰۱۵ خارج شد. هنگامی که در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ به ایران حمله کرد، دو طرف در میانه مذاکرات بودند. و از دید تهران، ایالات متحده مسئول فروپاشی آخرین تلاش صلح آنها یعنی «یادداشت تفاهم» که دو کشور در ژوئن امضا کردند
است.
رژیم ایران همچنین نگران است که موقعیت مطلوبش برای همیشه دوام نیاورد. با زمان کافی، اقتصاد جهانی میتواند مسیرهای صادراتی جایگزینی از آنهایی که در خلیجفارس هستند پیدا کند، و بستن تنگه را بیاثر کند. واشنگتن، در همین حال، میتواند دست بالاتری پیدا کند. رهبران ایرانی فکر میکنند ترامپ برای حالا محدود است زیرا میخواهد جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای پیشرو پیروز شوند، و گسترش جنگ با ایران بسیار نامحبوب بوده است. اما پس از گذشت آن انتخابات، رئیسجمهور مجبور نخواهد بود نگران اعداد محبوبیت خود باشد.
تهران میتواند تا پیروزی یک دموکرات در ۲۰۲۸ صبر کند، اما فکر نمیکند این نتیجه هم کمک زیادی به آن کند. رئیسجمهور جو بایدن وعده بازگشت به توافق هستهای ۲۰۱۵ را در زمان مبارزات انتخاباتی داد، اما پس از رسیدن به قدرت، تلاش ناموفقی برای استفاده از تحریمهای «فشار حداکثری» دوره اول ترامپ برای گرفتن امتیاز کرد. دولت بعدی ممکن است بهطور مشابه احساس کند که در درگیری با ایران قفل شده است و بنابراین ادامه دهد. در واقع، یک رئیسجمهور معتدلتر میتواند حتی خطرناکتر برای جمهوری اسلامی باشد با ترمیم روابط بینالمللی واشینگتن و جلب کمک بیشتر شرکای آسیایی، اروپایی و خاورمیانهای در کمپین خود علیه ایران.
ایران رفتار خود را
مطابق انتخابات میاندوره
تنظیم نمیکند
بنابراین رژیم بعید است که بیحرکت بماند. در عوض، اکنون شروع به افزایش فشار بر واشینگتن خواهد کرد. این کار را میتواند از طریق مکانیسمهای مختلفی انجام دهد. دولت ممکن است برای مثال، با خفه کردن کامل صادرات گاز و نفت از خلیجفارس شروع کند. تهران قبلاً بیشتر این تجارت را با بستن تنگه هرمز قطع کرده است، اما برخی کشورهای خلیجفارس هنوز میتوانند مستقیماً به اقیانوس هند دسترسی داشته باشند یا از دریای سرخ عبور
کنند.
برای خفه کردن این کشورها، ایران میتواند مستقیماً به تأسیسات تولید نفت و بندرهای آنها حمله کند. همچنین میتواند با متحدان حوثی خود در یمن هماهنگ کند تا دریای سرخ را با تهدید بمباران کشتیهایی که از آن عبور میکنند، ببندند، همانطور که این گروه در بیشتر جنگ اسرائیل در غزه انجام داد. حوثیها با تصرف قلمرو بیشتر از نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن، خود را در موقعیت قوی برای بستن مجدد آن آبراه قرار دادهاند. در پاسخ، ریاض بهطور موقت خط لولهای که برای انتقال نفت از خلیجفارس به دریای سرخ استفاده میکرد را بست.
قطع ارتباطات جهان
گزینه روی میز ایران
ایران ممکن است تصمیم بگیرد که میتواند با انجام همان کاری که آن دو کشور قبلاً با آن انجام دادهاند، بازدارندگی ایجاد کند. اما اگر نه، مقامات ایرانی در معرفی تاکتیکهای جدید تردید نخواهند کرد. آنها میتوانند برای مثال، ارتباطات جهانی را مختل کنند. علاوه بر نفت، تنگه هرمز زیرساختهای ارتباطی حیاتی، از جمله کابلهای اینترنتی زیردریایی که اروپا را به جنوب آسیا متصل میکند، حمل میکند، که تهران میتواند با استقرار غواصان رزمی، وسایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشین، یا شناورهای سطحی که لنگرهای خود را روی بستر دریا میکشند، قطع کند.
بهطور چشمگیرتر، ایران ممکن است تلاش کند زمینهای مجاور را تصرف کند. تحلیلگران ایرانی خاطرنشان کردهاند که اسرائیل پس از ۷ اکتبر در نوار غزه، لبنان و سوریه قلمرو تصرف کرد و استدلال کرد که انجام این کار برای امنیتش ضروری است. آنها میگویند ایران نیز باید تلاش کند مناطق امنیتی ایجاد کند. تهران بهویژه اگر معتقد باشد حمله زمینی آمریکا قریبالوقوع است، احتمالاً اقدام خواهد کرد. پس از اینکه مقامات آمریکایی امکان تهاجم به ایران و اشغال جزیره خارگ، پایانه اصلی صادرات نفت ایران را مطرح کردند، برخی تحلیلگران ایرانی و اعضای پارلمان پیشنهاد تهاجم به بحرین و کویت و تصرف پایگاههای آمریکایی مجاور را دادند. تهران میتواند چنین اقداماتی را نه بهعنوان گسترش سرزمینی، بلکه بهعنوان اقدامات دفاعی انجام دهد.
اشتها برای نابودی آمریکا
در منطقه خاورمیانه
جمهوری اسلامی ایران درباره آنچه میخواهد یعنی «حذف تمام نیروهای آمریکایی از منطقه» شفاف است، و آماده است بهطور نامحدود در حالت جنگ باقی بماند تا آن را
به دست آورد.
حتی میتواند یک حمله بزرگ را بدون اینکه ابتدا مورد حمله قرار بگیرد آغاز کند. برای انجام این کار، ایران و شرکای آن ممکن است تصمیم بگیرند یک تهاجم زمینی هماهنگ و همزمان بسیار علیه شرکای منطقهای و پایگاههای مختلف ایالات متحده انجام دهند و آن را با یک کمپین بمباران عظیم، از جمله با حمله به نیروهای دریایی آمریکا، همراه کنند. هدف آنها غلبه سریع بر ارتش آمریکا و مجبور کردن آن به عقبنشینی
خواهد بود.