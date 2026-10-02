سران محترم سه قوه، لطفاً خودتان بخوانید!(یادداشت روز)

۱- روی سخن با سران محترم سه قوه است و این درخواست جدی در میان است که یادداشت پیش‌روی را حتماً خودشان بخوانند و به خواندن و نظر مشاورانشان بسنده نکنند! آنچه در این نوشته آمده است، از یک‌سو، نمونه‌های مستندی از خط و نشان کشیدن‌ها و برنامه‌های رسماً اعلام شده مقامات ارشد اطلاعاتی دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب در‌باره ضرورت مبارزه بی‌وقفه با حجاب و عفت زنان و دختران در ایران اسلامی است و از دیگر سو، دلشوره و نگرانی بارها اعلام شده

آقای شهید از این برنامه ویرانگر و خروجی خطرناکی است که برای آن تدارک دیده و با جدیت دنبال می‌کنند. اهمیت حفظ عفاف و نقش سرنوشت‌ساز آن در آموزه‌های اسلامی و قوانین جاری نیز آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح و یا گوشزد داشته باشد. از این روی بدون کمترین تردیدی می‌توان و باید گفت که بی‌توجهی مسئولان نظام و مخصوصاً سران محترم

سه قوه در مقابله با این پدیده پلشت، -با عرض پوزش- همسویی با دشمنان تابلودار نظام، بی‌توجهی به آموزه‌های اسلامی، پشت پا زدن به قوانین جاری و نادیده گرفتن توصیه‌های اکید آقا و رهبر شهید انقلاب است. بخوانید!

۲- به این چند نمونه از تاکید دشمنان بر مقابله جدی با عفت و حجاب زنان در ایران نگاهی بیندازید. این فقط اندکی از بسیارهاست؛

الف- مارتین ایندیک: دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم؛ بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.

ب- میشل هوئلیک نویسنده اسلام‌ستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلام‌گرایی، با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن‌ها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان‌، دامن‌های کوتاه فرو بریزیم.

ج- دیوید کیو مأمور سابق سیا: مهم‌ترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.

د- بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر پلید و خونریز رژیم صهیونیستی در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا می‌تواند با پخش سریال‌هایی که افراد زیبا‌روی جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی نشان می‌دهند و زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی‌قید جنسی برقرار می‌کنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این[سریال‌ها] واقعاً براندازانه هستند.

هـ - یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانم‌های ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابان‌ها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر فرصتی برای تربیت فرزندانشان ندارند! آن‌وقت چیزی از اسلام و انقلاب در ایران باقی نخواهد ماند!

و- کنت دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه در اظهاراتی به ریگان رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: شما نمی‌توانید با یک عقیده، به وسیله‌ تانک و هواپیما مبارزه کنید. شما باید با هر عقیده‌ای به وسیله عقیده بجنگید. این‌بار دشمن ما مذهب است.

۳- حالا فقط به دو نمونه از ده‌ها توصیه آقای شهید نگاه کنید؛

- «...کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را، اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند، من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌ گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند... همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

(15 فروردین ماه 1402). توجه کنید، فرموده‌اند کار بی‌برنامه نباید انجام بگیرد. ولی مسئولان محترم اصلاً کاری انجام نمی‌دهند که با برنامه باشد یا بی‌برنامه!

- « اروپایی‌ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلند مدّت كردند. آن روز صهیونیست‌ها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراكز سیاسی، علیه اسلام فعّال بودند. آنها به فاسد كردن جوانان پرداختند و در این راستا انگیزه‌های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یكی از كارها این بود كه تاكستان‌هایی را وقف كردند تا شراب آنها را به‌طور مجّانی در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده كنند. گذشت زمان راه‌های اصلی برای فاسد یا آباد كردن یك ملت را عوض نمی‌كند. امروز هم آنها همین كار را می‌كنند.»

(ششم اسفندماه 1381). چه کسی می‌تواند این واقعیت تلخ را انکار کند که به گفته آقای شهیدمان: «امروز هم آنها [‌دشمنان‌] همین كار را می‌كنند‌»؟!

۴- اکنون جای این سه پرسش از سران محترم سه قوه است که برای «ترک فعل» خود و نه فقط کم‌کاری، بلکه وادادگی در برابر اهداف رسماً اعلام شده دشمن چه پاسخی دارند؟! برای عبور خود از خط قرمزهای اسلامی و قانونی درباره عفت و حجاب چه توجیهی ارائه می‌کنند؟! و نادیده گرفتن توصیه‌های مکرر امام شهید را چگونه توضیح می‌دهند؟! با جرأت می‌توان گفت که برای هیچ‌یک از سه پرسش یاد شده، پاسخ قابل قبولی ندارند! نه برای مردم شریف و امت مبعوث‌شده ایران اسلامی و نه در پیشگاه خدا که ناظر امروز است و قاضی فردا.

گاه می‌گویند که پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در شرایط جنگی مناسب نیست‌(!) که باید گفت اولاً؛ وادادگی حضرات، از مدت‌ها قبل از جنگ بوده است! ثانیاً؛ ضرورت دینی و قانونی را نمی‌توان با این بهانه‌ها تعطیل کرد! مثلاً آیا وجوب نماز را در دوران جنگ تعطیل می‌فرمائید؟! و ثالثاً؛ کشف حجاب

و حمله به عفت عمومی یکی از اهرم‌های نقش‌آفرین دشمن در جنگ ترکیبی است بنابراین وادادگی در مقابل این ناهنجاری خطرآفرین و رها کردن آن به حال خود، بدون تعارف، همکاری [‌البته ناخواسته و نا‌دانسته] با دشمن است.

و اما، این نوشتار را با سروده‌ای از شیخ اشراق، مرحوم شیخ بهایی به پایان می‌بریم که وصف‌الحال است؛

دل گفت مرا علم لدنی هوس است

تعلیمم کن‌، اگر تو را دسترس است

گفتم که الف، گفت دگر؟ گفتم هیچ

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

حسین شریعتمداری