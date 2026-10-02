دلباختگان مذاکرات در نشستی که با رئیس‌جمهور داشتند، گویا باز هم توهم‌های فانتزی را به بحث رسمی با رئیس‌جمهور کشیده‌اند، اینان که پیش از این با وقاحت تمام، جمهوری اسلامی ایران را مسئول خروج آمریکا از توافق برجام قلمداد می‌کردند، دست از محمل‌گویی آشکار برنداشته و مجدداً گویا ایران را مسئول فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام آباد می‌دانند.

اخیراً «احمد.ز» فعال سیاسی و روزنامه‌نگار مدعی اصلاح‌طلبی که در نشستی با حضور رئیس‌جمهور حضور داشته است، گفته است: «برخلاف دو دفعه قبل، این بار کسانی که به ساختمان کوثر دعوت شده بودند، عموماً از نیروهای طرفدار اصلاحات یا منتقدان وضعیت موجود بودند و از نیروهای اصولگرا، چه معتدل و چه تندرو، خبری نبود.»

گویا مدعیان دموکراسی و شنیده شدن همه صداها علاقه زیادی به یک شکل بودن عقاید حضار در جلسه با رئیس‌جمهور دارند و از اینکه مخالفان سیاسی خود در جلسه حضور نداشته و صدایی ناسازگار با عقاید خود در جلسه با رئیس نشنیده‌اند خیلی خوشحال و مسرور هستند!؛ ابعاد و چارچوب دموکراسی خواهی این جریان روزافزون آشکار می‌شود.

این فعال مدعی اصلاح‌طلبی در ادامه می‌افزاید که «به نظر می‌رسد دولت یا شخص رئیس‌جمهور درصدد است صدای موافقان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز در جامعه بلند شود، چراکه به اعتقاد من اکثریت ایرانی‌ها نگاه مثبتی به این تفاهم‌نامه دارند، اما صدای مخالفان که اقلیت هستند، بسیار بلندتر شنیده می‌شود.»

تفاهم‌نامه‌ای که رئیس‌جمهور تروریست آمریکا خروج از آن را با قاطعیت اعلام می‌کند و در مراحل اجرای آن نیز، تمام مفاد را نقض کرده است، گویا گوهر نایابی برای جریان مدعی اصلاحات در ایران است. اما چنین لحن و بیقراری از سوی مدعیان اصلاحات بنظر از دو حیث قابل تأمل و بررسی است:

اول؛ بی‌قراری و علاقه زایدالوصف اصلاح‌طلبان نسبت به تفاهم‌نامه‌ای که دشمن آمریکایی آن را نقض کرده است و امید داشتن به آن، این برداشت را به ذهن متبادر می‌کند که گویی این ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند که از تفاهم‌نامه اسلام آباد خارج شدند. پرواضح است مفهوم مخالف اظهارات این فعال مدعی اصلاحات حکایت از آن ندارد که عمو سام همچون آهویی بی‌خطر و مظلوم در چارچوب کنشگری با ایران است و این نیروهای مسلح ایران بودند که از تفاهم‌نامه مورد علاقه اصلاح‌طلبان خارج شدند.

دوم؛ چرا با وجود اینکه رئیس‌جمهور تروریست آمریکا بارها و کراراً اعلام کرده است با ایران توافق نمی‌کند و مذاکره‌ای نخواهد داشت و از سوی دیگر رئیس‌جمهور ایران و تیم وزارت امور خارجه تلاش‌های حداکثری برای مذاکره و حل و فصل مسالمت‌آمیز مشکلات با آمریکا را داشتند، باز هم ایران را تشنه مذاکره و توافق می‌خواهند؟ آیا ایران مقصر است که مدینه فاضله و قبله آمالشان یعنی عمو سام تمایلی به مذاکره ندارد و تسلیم کامل ایران را می‌خواهد؟ یا شاید این جماعت شهامت بیان صریح خواسته واقعی خود یعنی تسلیم شدن در برابر همه خواسته‌های ترامپ را ندارند؟