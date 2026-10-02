انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: یک تیم تروریستی با عملیات رزمندگان اسلام منهدم شد و ۶ نفر به هلاکت رسیدند.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. به گزارش مهر، بر این اساس در اقدام عملیاتی رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکنون ۶ نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیده‌اند.

شهادت یکی از رزمندگان اسلام با اقدام کور تروریستی

در سیستان و بلوچستان

روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: پس از شکست‌های مفتضحانه و پی‌درپی تروریست‌های مزدور دشمن در منطقه و به هلاکت رسیدن تعداد قابل توجهی از عناصر تروریستی و ناکامی آنان در اقدامات خرابکارانه، دشمنان و مزدوران آنان در اقدامی بزدلانه به عملیات‌های کور تروریستی روی آورده‌اند تا بخشی از شکست‌های خود را جبران کنند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افزود: در همین راستا، تروریست‌ها با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به یک عملیات تروریستی کور کردند که در پی آن، یکی از رزمندگان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمد. بی‌تردید این اقدامات کور و بزدلانه، خللی در عزم و اراده رزمندگان اسلام برای تأمین امنیت مردم و دفاع از میهن اسلامی ایجاد نخواهد کرد و روند شناسایی، تعقیب و پاکسازی عناصر تروریستی و مزدوران دشمن، با قدرت و قاطعیت تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد داشت.