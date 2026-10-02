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کد خبر: ۳۳۹۲۰۴
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سرویس کیهان » اخبار
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يك لحظه هم پشيمان نيستيم(درمکتب امام)

ما در جنگ براى يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. راستى مگر فراموش كرده‏ايم كه ما براى اداى تكليف جنگيده‏ايم و نتيجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان كه تا لحظه آخر هم ترديد ننمودند، آن ساعتى هم كه مصلحت بقاى انقلاب را در قبول قطعنامه ديد و گردن نهاد، باز به وظيفه خود عمل كرده است، آيا از اينكه به وظيفه خود عمل كرده است نگران باشد؟ نبايد براى رضايت چند ليبرال خود‌فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده‏ها به‌گونه‏اى غلط عمل كنيم كه حزب اللَّه عزيز احساس كند جمهورى اسلامى دارد از مواضع اصولى‏اش عدول مى‏كند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص284 | منشور روحانیت؛ 3 اسفند 1367 

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