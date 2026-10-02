کد خبر: ۳۳۹۲۰۴
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
يك لحظه هم پشيمان نيستيم(درمکتب امام)
ما در جنگ براى يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. راستى مگر فراموش كردهايم كه ما براى اداى تكليف جنگيدهايم و نتيجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان كه تا لحظه آخر هم ترديد ننمودند، آن ساعتى هم كه مصلحت بقاى انقلاب را در قبول قطعنامه ديد و گردن نهاد، باز به وظيفه خود عمل كرده است، آيا از اينكه به وظيفه خود عمل كرده است نگران باشد؟ نبايد براى رضايت چند ليبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيدهها بهگونهاى غلط عمل كنيم كه حزب اللَّه عزيز احساس كند جمهورى اسلامى دارد از مواضع اصولىاش عدول مىكند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص284 | منشور روحانیت؛ 3 اسفند 1367