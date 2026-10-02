ناوهای میلیارد دلاری نتوانستند تنگه هرمز را باز کنند

ترامپ و دولت او وانمود می‌کنند بر اوضاع جنگ مسلط هستند، ایران را شکست داده‌اند، تنگه هرمز باز است و به اندازه ماقبل جنگ، نفت از تنگه صادر می‌شود. اما بازار انرژی این مهملات را باور نمی‌کند.

آمریکا ظرف شش ماه نزدیک به ۱۳۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را برداشت کرد و اکنون مجبور شده ۴۰ میلیون بشکه دیگر برداشت کند.

بازتاب فشار مؤثر ایران و مقاومت بر آمریکا را می‌توان در صد دلاری ماندن قیمت نفت (30 دلار بیشتر از ماقبل جنگ) و همچنین فشار گازوئیلی دید که موجب شده دولت ترامپ به سمت توقف صادرات گازوئیل برود. در همین حال به گزارش رویترز: «آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است مقادیری از ذخایر اضطراری دیزل خود را آزاد کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با تحریم آمریکا مواجه شوند. آمریکا از اتحادیه اروپا می‌خواهد طی شش ماه آینده،

۱۲۰ میلیون بشکه دیزل را وارد بازار کند.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا اعتراف کرده که اختلال‌ها گسترده‌ است: «ما بخشی از صادرات گازوئیل از خاورمیانه را از دست داده‌ایم، و صادرات گازوئیل از چین را نیز از دست داده‌ایم. بنابراین با اختلالات زیادی مواجه هستیم.»

فرافکنی‌های ترامپ درمانده

ترامپ در ادامه اراجیف‌گویی‌هایش اظهار کرد:

«آنها (ایرانی‌ها) تعدادی موشک دارند، اما ما می‌توانیم از پسش بربیاییم. می‌توانیم از پسش بربیاییم. آنها تعدادی موشک دارند، اما تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است.

ایران آماده است که تسلیم شود، ما همین حالا می‌توانیم به راحتی پیروز شویم.

من معتقدم بلافاصله پس از انتخابات پیروز خواهیم شد، اما شاید حتی پیش از انتخابات.

بله من ممکن است ملت ایران را نابود کنم».

او در عین حال در توجیه قیمت بالای نفت گفت: در زمینه تورم مشکل چندانی نداریم. تنها چیزی که داریم این است که قیمت نفت کمی بالاست، اما قیمت نفت خیلی پایین‌تر از زمانی است که بایدن رئیس‌جمهور بود قیمت‌ها دارند پایین می‌آیند. همه قیمت‌ها دارند پایین می‌آیند. ما از دموکرات‌ها بدترین ارقام را به ارث بردیم و داریم آنها را پایین می‌آوریم.

ترامپ همچنین در فرافکنی دیگری مدعی شد: وضعیت گازوئیل نه به خاطر خاورمیانه، بلکه به دلیل وقایع جاری در روسیه، به‌شدت وخیم‌تر شده است. پالایشگاه‌های گازوئیل با سرعتی نگران‌کننده از کار می‌افتند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ما مشکل گازوئیل نداشتیم.

این ادعاها در حالی است که قبل از حمله به ایران و با وجود جنگ روسیه، قیمت نفت زیر هفتاد دلار بود و بحران بنزین و گازوئیل هم وجود نداشت.

از ادعای پیروزی بر ایران

تا تقلا برای بازگشایی ناکام تنگه

وب‌سایت شبکه ام‌اس‌ناو در تحلیل خود با رد مستند دعاوی ترامپ نوشت: آمریکا اهداف جنگ را به بازگشایی هرمز تقلیل داده است. ترامپ جنگ را با چهار هدف اعلام کرد: پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران، نابودی صنعت موشکی، نابودی نیروی دریایی و قطع حمایت ایران از گروه‌های هم‌پیمانش. به نوشته کوهن، هیچ‌یک از این اهداف به‌طور کامل محقق نشد و حتی با وجود آسیب جدی به نیروی دریایی ایران، تهران توانست تردد دریایی در خلیج فارس را مختل کند.

اکنون بازگشایی تنگه هرمز به هدف اصلی جنگ تبدیل شده؛ در حالی که بسته شدن تنگه اساساً پیامد تصمیم آمریکا و اسرائیل برای آغاز جنگ بوده است. از این منظر، واشنگتن اکنون برای حل مشکلی می‌جنگد که در نتیجه همان جنگ ایجاد شده است.

آمریکا تا ماه اوت حدود ۸۰ درصد ذخایر رهگیرهای تاد و حدود نیمی از رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده بود. همچنین ارتش آمریکا تقریباً تمام موشک‌های دوربرد سامانه‌های ATACMS و موشک‌های اصابت دقیق را به کار گرفته است؛ تسلیحاتی که قرار بود در صورت درگیری احتمالی با چین نیز مورد استفاده قرار گیرند.

ناوهای میلیارد دلاری

نتوانستند تنگه را باز کنند

دریاسالار جان میلر فرمانده اسبق ناوگان پنج آمریکا در همین زمینه تصریح کرد: ما شاهد شتاب گرفتن روند ساخت موشک‌‌های بالستیک از آغاز این جنگ و حتی جنگ 12 روزه توسط ایران بودیم. ایران همچنان توانایی ایجاد یک برنامه هسته‌ای را دارد و این مسئله نگرانی اصلی آمریکاست.

از طرف دیگر، نشریه میدل‌ایست‌آی گزارش داد که ناوهای میلیارد دلاری آمریکا نتوانستند هرمز را باز کنند: در 22 سپتامبر تنها دو کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند؛ تنگه‌ای که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت روزانه جهان از آن عبور می‌کند. در مقابل، ناوهای جنگی چندمیلیارددلاری آمریکا در منطقه نتوانسته‌اند شرکت‌های بیمه و کشتیرانی را متقاعد کنند که عبور نفتکش‌ها از هرمز امن است. واشنگتن طی هفت ماه سه مسیر را آزموده است: بمباران گسترده، محاصره دریایی برای خفه کردن اقتصاد ایران و سپس تشدید مستقیم حملات متقابل. با وجود این، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تردد عادی کشتی‌ها در هرمز را بازگردانند. پهپادی که حدود 50 هزار دلار قیمت دارد، لازم نیست یک جنگنده پنهانکار

100 میلیون دلاری را سرنگون کند؛ اگر مدافع را مجبور کند یک رهگیر 2 میلیون دلاری شلیک کند، پروازهای تجاری را متوقف کند یا هزینه بیمه کشتیرانی را بالا ببرد، مأموریت خود را انجام داده است.

توقف ترددها در تنگه

پس از هدف قرار گرفتن ۴ کشتی

بر اساس گزارش‌های مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) در چهار روز گذشته، پنج نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند: نفتکش AL FUNTAS متعلق به کویت، نفتکش KAZIMAH III متعلق به کویت، نفتکش SINBAD متعلق به امارات، نفتکش MERSIN PROSPERITY متعلق به امارات، و نفتکش

AL RUWAIS متعلق به امارات.

دیروز هم شرکت اطلاعاتی امبری اعلام کرد یک نفتکش با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز «هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته و ستون‌هایی از دود در حال خروج از آن است».

داده‌های ناوبری پلتفرم تخصصی «مارین‌ترافیک» که حرکت کشتی‌ها و کشتیرانی را رصد می‌کند، نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز از نیمه‌شب پنجشنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ تا بعدازظهر همان روز به وقت مکه متوقف شده است؛ موضوعی که به تشدید وضعیت امنیتی در این تنگه نسبت داده شده است.

نفت ۱۰۰ دلاری یعنی تنگه بسته است

از طرف دیگر، روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: بر اساس اطلاعات مقام امنیتی غربی، ایران از ابتدای ماه اوت به‌طور متوسط هفته‌ای حدود ۳۰ حمله پهپادی و ۱۰ حمله با موشک‌های ضدکشتی علیه کشتی‌های تجاری انجام داده است. این حملات تنها در ۱۰ روز گذشته دست‌کم به چهار کشتی اصابت کرده است. شمارش گزارش‌های یک گروه نظارتی تحت اداره نیروی دریایی انگلیس نشان می‌دهد که از ۱۰ سپتامبر، حداقل ۱۳ کشتی، توسط پرتابه‌ها یا آوار پرتابه‌ها مورد اصابت قرار گرفته‌اند. اگرچه این گزارش‌ها مشخص نمی‌کنند چه کسی مسئول حملات بوده است.

کیم فوستیر، رئیس تحقیقات نفت‌وگاز اروپا در HSBC هم با دروغ توصیف کردن ادعاها درباره باز بودن تنگه هرمز به وال استریت ژورنال گفته است: اگر ادعای عبور زیاد نفت از تنگه هرمز درست باشد، قیمت نفت باید ۷۰ دلار می‌بود و نه اینکه از

۱۰۰ دلار بگذرد. به زبان ساده، یک جای کار می‌لنگد. بازار چیزی متفاوت از آمارهای ظاهراً چشمگیر صادرات می‌گوید. اگر واقعاً این حجم عظیم نفت به بازار برگشته و عرضه به وضعیت عادی نزدیک شده، چرا قیمت‌ها هنوز این‌قدر بالاست؟

گرانی گازوئیل خواب را از چشمانم گرفته است

دولت ترامپ از آلمان و فرانسه خواست برای کمک به کاهش قیمت‌های فزاینده سوخت در بازار جهانی، بخشی از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود را آزاد کنند. ضمناً تهدید کرده در غیر این صورت، احتمال اعمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا به اروپا را بررسی خواهد کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است کشاورزان و کسب‌وکارهای آمریکایی نباید به‌تنهایی هزینه این بحران را متحمل شوند.

به همین علت خبرگزاری فرانسه به نقل از مکرون نوشت: گروه هفت قصد دارد طی چهار ماه تا

۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام آزاد کند.

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ اعلام کرد برای مهار قیمت‌های بی‌سابقه انرژی، روزانه موضوع ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کند. قیمت گازوئیل هفته گذشته به رکورد ۶.۵۳ دلار در هر گالن رسید که ناشی از کاهش عرضه به دلیل جنگ ایران، وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها و درگیری‌های روسیه و اوکراین است.

خبرگزاری رویترز با یک کشاورز ۸۴ ساله اهل کالیفرنیا درباره تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های کشاورزی و معیشت او گفت‌وگو کرد. این کشاورز می‌گوید: گازوئیل تقریباً نیروی محرکه تمام بخش‌های مزرعه کریگ آندروود در کالیفرنیاست، اما همزمان با رسیدن قیمت سوخت به سطوح بی‌سابقه، این کشاورز ۸۴ ساله می‌گوید افزایش هزینه‌ها به معضلی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ هزینه‌هایی که نه‌تنها خواب را از چشمان او ربوده، بلکه صرفه اقتصادی تولید مواد غذایی را نیز بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

رادیو فردا: تنگه باز نشده، بحران رو به تصاعد است

وب‌سایت آمریکایی رادیو فردا با اذعان به اینکه بحران کمبود گازوئیل در جهان به اوج رسیده، نوشت: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته‌ای است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا به آلمان و فرانسه هشدار داد و آن‌ها را تهدید کرد که در صورت عدم آزادسازی سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیک‌شان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبه‌رو شوند.

در همین حال، آمار زیرساخت‌های گاز اروپا نشان می‌دهد، ذخایر گاز کشورهای اروپایی به کمترین میزان ۴ سال گذشته رسیده است. کشورهایی مانند آلمان و هلند ذخایر گازشان تقریباً نصف شده و به ترتیب ۵۷.۹۷ درصد و ۵۸.۸۹ درصد ظرفیت گاز دارند. حدود یک‌سوم میانگین ظرفیت ذخایر گاز کشورهای اروپایی در ماه اکتبر، زمان اوج سال‌های گذشته، خالی است.

چین صادرات فرآورده‌های نفتی را متوقف کرد

خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد: چین صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام در راستای تلاش پکن برای حفظ منابع داخلی و با توجه به کاهش ذخایر سوخت این کشور به پایین‌ترین سطح در بیش‌از یک دهه گذشته انجام شده است. شرکت دولتی پتروچاینا اکثر محموله‌های بنزین و سوخت جت خود را که برای ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده بود را لغو کرده است. چین بیشتر صادرات سوخت خود را برای ماه اکتبر متوقف کرده است؛ زیرا پکن در بحبوحه اختلالات ناشی از جنگ ایران و حملات به پالایشگاه‌های روسیه، اولویت را به بازسازی ذخایر داخلی خود داده است. برآورد می‌شود ذخایر گازوئیل چین حدود ۲۰ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ باشد و ذخایر بنزین نیز حدود ۹ میلیون بشکه پایین‌تر از آن سطح قرار داشته باشد.

سقوط فاحش ترامپ

در نظرسنجی‌های آسوشیتدپرس و فاکس‌نیوز

فشار ناشی از شکست آمریکا در جنگ و ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز، خود را در نظرسنجی‌های منفی نسبت به عملکرد دولت ترامپ نشان می‌دهد.

نظرسنجی جدید آسوشیتدپرس- مرکز تحقیقات امور عمومی NORC نشان می‌دهد بخش گسترده‌ای از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت دونالد ترامپ ناراضی هستند. ۷۱ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در قبال ایران ابراز نارضایتی کرده‌اند و ۶۹ درصد گفته‌اند جنگ ارزش جنگیدن نداشته است. ۶۵ درصد آمریکایی‌ها سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش بیش از حد معمول قیمت‌ها دانسته‌اند.

طبق نظرسنجی آسوشیتدپرس، میزان رضایت از عملکرد شغلی ترامپ به ۳۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که ۶۹ درصد عملکرد او را تأیید نمی‌کنند. میزان رضایت در مسئله اقتصاد: ۲۶ درصد، در مسئله هزینه زندگی: ۱۷ درصد، در مسئله ایران: ۲۸ درصد، در مسئله مذاکرات تجاری: ۳۸ درصد، در موضوع هوش مصنوعی: ۳۱ درصد، در مسئله مهاجرت: ۳۹ درصد، و در مسئله امنیت مرزی: ۴۸ درصد عنوان شده است.

از سوی دیگر، تازه‌ترین نظرسنجی ملی فاکس‌نیوز (شبکه حامی ترامپ) نشان می‌دهد

۶۳ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده معتقدند دولت ترامپ وضعیت اقتصاد آمریکا را «بدتر» کرده است؛ دیدگاهی که حتی حدود یک‌چهارم جمهوری‌خواهان نیز با آن موافق‌اند. فشار هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هاست؛ ۶۲ درصد قیمت مواد غذایی، ۶۱ درصد قیمت بنزین و ۵۴ درصد هزینه مسکن را یک مشکل عمده ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۶۴ درصد گفته‌اند تعرفه‌ها به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زنند.