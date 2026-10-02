دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.