کد خبر: ۳۳۹۲۰۱
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سرلشکر رضایی:
واقعیت را ایران رقم میزند نه تخیلات بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا
دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیسجمهور آمریکا نوشت: میتوانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم میزند؛ با مردمش، سربازانش و موشکهایش.
سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از شکستهای پیدرپی، بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا همچنان بیوقفه حرف میزند؛ و حالا حرفهایش حتی از خیالپردازیهای خودش هم فراتر رفته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: میتوانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم میزند؛ با مردمش، سربازانش و موشکهایش.