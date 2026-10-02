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کد خبر: ۳۳۹۲۰۱
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
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سرلشکر رضایی:

واقعیت را ایران رقم می‌زند نه تخیلات بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.
سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.

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