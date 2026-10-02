برادر شهید محمد شیرازی گفت: برادر شهیدم همیشه در مسیر ولایت بود و نوکری ولایت را افتخار خود می‌دانست.

آیین یادبود سرلشکر شهید محمد شیرازی مسئول دفتر نظامی فرمانده شهید کل‌قوا در امام‌زاده یحیی(ع) تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و برادر شهید محمد شیرازی در این آیین بیان داشت: برادرم شهید محمد شیرازی 37 سال در محضر امام شهید امت بود و آخر نیز کنار ایشان به شهادت رسید.

وی افزود: برادر شهیدم همیشه در مسیر ولایت بود و نوکری ولایت را افتخار خود می‌دانست.

سرلشکر ایزدی: غافلگیری‌های فناورانه برای دشمنان داریم

سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد شیرازی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه سپاه در عرصه‌های زمینی، هوایی، پدافند هوائی و دریایی یک خیزش بلندی را برداشته‌اند.

وی افزود: نیروهای مسلح از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنند که برخی از آن‌ها در صحنه مورد استفاده قرار گرفته شده و برخی دیگر نیز در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

سرلشکر ایزدی اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و در تارک انقلاب اسلامی، همان مسیر «قیام لله» و حرکت جمعی و فردی برای تحقق ارزش‌های الهی قرار دارد.

وی افزود: این حرکت، حرکتی است که از تفکر و اندیشه آغاز می‌شود و در رفتار و عمل امتداد پیدا می‌کند.

به گزارش دفاع‌پرس، جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی تصریح کرد: افتخار انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر مسیر نورانی «انسان ۲۵۰ ساله» است؛ مسیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهید ما، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عزیز، آن را مطرح کرده‌اند.

سرلشکر ایزدی تأکید کرد: این مسیر نورانی، تداوم حرکت و مبارزه حق‌طلبانه در طول تاریخ اسلام و الگویی برای حرکت فردی و اجتماعی در مسیر تحقق ارزش‌های الهی است.

خانواده‌های شهدا، جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند. به گزارش تسنیم، سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران، حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه، امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف، جمعی از نمایندگان مجلس و فرماندهان دفاع مقدس و همچنین مسئولان فراجا در این آیین حضور داشتند.

سرلشکر شهید محمد شیرازی که سالیان متمادی ریاست دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب را بر عهده داشت، تا آخرین لحظات عمر با برکتش در محضر شهید امام خامنه‌ای به خدمت صادقانه مشغول بود و سرانجام در تاریخ 9 اسفند 1404 در حمله دشمن آمریکایی-‌صهیونی به بیت رهبری به شهادت رسید.